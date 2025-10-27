Лише 30% населення мають роботу на ТОТ Донеччини та Луганщини, - Центр нацспротиву

За даними ГУР, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей понад три тисячі підприємств повністю припинили діяльність.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

У результаті лише близько 30% населення мають роботу, здебільшого тимчасову, низькооплачувану або пов’язану з окупаційними структурами.

За даними ЦНС, частину людей примушують працювати на об’єктах "військово-відновлювального" характеру - у комунальних службах, на будівництвах оборонних споруд та ремонтних підрозділах, що підпорядковуються російським військовим. Оплата за таку працю часто затримується або видається продуктовими наборами.

Масове закриття заводів на ТОТ

Окупаційні адміністрації масово закривають місцеві заводи та шахти, виробничі потужності вивозяться до Росії або передаються під контроль російських компаній. Частина працівників формально "скорочена", щоб не враховувати їх у статистиці безробітних.

Усередині окупаційних структур визнають, що економіка регіону фактично зруйнована: промисловість не відновлюється, нових інвестицій немає, всі ресурси спрямовуються на військові потреби. Рівень безробіття утричі перевищує показники 1992 року, а рівень життя залишається катастрофічним.

У ЦНС зазначають, що Донбас, який Росія обіцяла "підняти з колін", перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною "роботою".

