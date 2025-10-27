Окупанти планують збудувати нові в’язниці для утримання цивільних та дезертирів на Херсонщині, - ЦНС

Росіяни готують мережу виправних закладів на окупованій території Херсонщини - переважно для утримання цивільних і власних дезертирів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так званий "губернатор" окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо провів зустріч із керівником Федеральної служби виконання покарань РФ Аркадієм Гостєвим. Обговорювали "відновлення та будівництво нових виправних закладів" у регіоні.

За попередніми даними, окупанти вже визначили кілька локацій для таких об’єктів - переважно на базі колишніх СІЗО та промислових споруд.

Для чого окупантам в'язниці на ТОТ Херсонщини?

Мета створення цих установ, за словами ЦНС, полягає не у забезпеченні правопорядку, а у розбудові мережі місць утримання цивільних, запідозрених у "нелояльності", та власних військових-дезертирів.

Таким чином, Росія формує нову систему репресій - ще одну ланку окупаційного апарату терору на Херсонщині.

