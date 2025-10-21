УКР
Новини Окуповані території
Росія масово встановлює на ТОТ свої антени замість українських, щоб контролювати населення Луганщини, - ЦНС

донбас,донецьк,луганськ

На окупованих територіях російські військові активно замінюють українське супутникове обладнання на власні комплекти "русский мир", які транслюють лише російські телеканали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

За останній місяць окупанти встановили понад 5 тисяч таких антен, рекламувавши їх як "безкоштовну заміну старого обладнання". Кампанію координує "Міністерство зв’язку ЛНР" разом із кураторами з Ростова-на-Дону, а монтаж виконують місцеві бюджетники, яких змушують брати участь під загрозою скорочення.

Під час встановлення фіксують адресу, паспортні дані та номери телефонів власників, створюючи базу домогосподарств.

Місцеві мешканці скаржаться, що нові антени часто не працюють, а сигнал пропадає під час сюжетів про бойові дії або втрати РФ. Через це люди намагаються зберігати старі українські антени або дивляться українські канали через VPN.

За даними джерел, "інформаційну зачистку" розпочали після перевірки російських спеціалістів із "РТРС", які виявили діючі українські передавачі на Луганщині. Відтоді окупаційна адміністрація наказала повністю замінити українські антени на ті, що транслюють "Первый" і "Звезду".

окупація (6907) Луганська область (4946)
Кучма з табачником, литвинами, деркачем, морозом, симоненком-мартинюком, глибоко зхвильовані??
показати весь коментар
21.10.2025 16:32 Відповісти
..безграмотная статья.. Если уж пишете об этом, то проконсультируйтесь сначала у специалистов..
показати весь коментар
21.10.2025 16:38 Відповісти
Які антени? Яка різниця які антени? Немає ні кацапських ні українських. Є міжнародні стандарти. Супутникові транспондери транслюють різні сигнали різної полярізації. Виключно кацапських стандартів немає.
показати весь коментар
21.10.2025 16:40 Відповісти
"Свої антени замість українських"??? Кацапи винайшли якісь нові антени? О діла
показати весь коментар
21.10.2025 16:51 Відповісти
Очевидно, имелись в виду спутниковые ресиверы. Учитывая состояние чебурнета на ТОТ, народ продолжает этим пользоваться.
показати весь коментар
21.10.2025 17:44 Відповісти
пхають людям свої тюнери з прошитими кацапськими каналами.Мабуть і супутникові і Т-2
показати весь коментар
21.10.2025 17:47 Відповісти
супутникові тарілки ставлять, безкоштовно. там каналів 40 російською мовою
показати весь коментар
21.10.2025 19:15 Відповісти
 
 