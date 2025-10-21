Росія масово встановлює на ТОТ свої антени замість українських, щоб контролювати населення Луганщини, - ЦНС

На окупованих територіях російські військові активно замінюють українське супутникове обладнання на власні комплекти "русский мир", які транслюють лише російські телеканали.

За останній місяць окупанти встановили понад 5 тисяч таких антен, рекламувавши їх як "безкоштовну заміну старого обладнання". Кампанію координує "Міністерство зв’язку ЛНР" разом із кураторами з Ростова-на-Дону, а монтаж виконують місцеві бюджетники, яких змушують брати участь під загрозою скорочення.

Під час встановлення фіксують адресу, паспортні дані та номери телефонів власників, створюючи базу домогосподарств.

Місцеві мешканці скаржаться, що нові антени часто не працюють, а сигнал пропадає під час сюжетів про бойові дії або втрати РФ. Через це люди намагаються зберігати старі українські антени або дивляться українські канали через VPN.

За даними джерел, "інформаційну зачистку" розпочали після перевірки російських спеціалістів із "РТРС", які виявили діючі українські передавачі на Луганщині. Відтоді окупаційна адміністрація наказала повністю замінити українські антени на ті, що транслюють "Первый" і "Звезду".

