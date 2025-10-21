РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
529 6

Россия массово устанавливает на ВОТ свои антенны вместо украинских, чтобы контролировать население Луганщины, - ЦНС

донбасс,донецк,луганск

На оккупированных территориях российские военные активно заменяют украинское спутниковое оборудование на собственные комплекты "русский мир", которые транслируют только российские телеканалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

За последний месяц оккупанты установили более 5 тысяч таких антенн, рекламируя их как "бесплатную замену старого оборудования". Кампанию координирует "министерство связи ЛНР" вместе с кураторами из Ростова-на-Дону, а монтаж выполняют местные бюджетники, которых заставляют участвовать под угрозой сокращения.

При установке фиксируют адрес, паспортные данные и номера телефонов владельцев, создавая базу домохозяйств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух подростков вернули с оккупированных РФ территорий

Местные жители жалуются, что новые антенны часто не работают, а сигнал пропадает во время сюжетов о боевых действиях или потерях РФ. Из-за этого люди пытаются сохранять старые украинские антенны или смотрят украинские каналы через VPN.

По данным источников, "информационную зачистку" начали после проверки российских специалистов из РТРС, обнаруживших действующие украинские передатчики на Луганщине. С тех пор оккупационная администрация приказала полностью заменить украинские антенны на те, что транслируют "Первый" и "Звезду".

Автор: 

оккупация (10343) Луганская область (6560)
Кучма з табачником, литвинами, деркачем, морозом, симоненком-мартинюком, глибоко зхвильовані??
показать весь комментарий
21.10.2025 16:32 Ответить
..безграмотная статья.. Если уж пишете об этом, то проконсультируйтесь сначала у специалистов..
показать весь комментарий
21.10.2025 16:38 Ответить
Які антени? Яка різниця які антени? Немає ні кацапських ні українських. Є міжнародні стандарти. Супутникові транспондери транслюють різні сигнали різної полярізації. Виключно кацапських стандартів немає.
показать весь комментарий
21.10.2025 16:40 Ответить
"Свої антени замість українських"??? Кацапи винайшли якісь нові антени? О діла
показать весь комментарий
21.10.2025 16:51 Ответить
Очевидно, имелись в виду спутниковые ресиверы. Учитывая состояние чебурнета на ТОТ, народ продолжает этим пользоваться.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:44 Ответить
пхають людям свої тюнери з прошитими кацапськими каналами.Мабуть і супутникові і Т-2
показать весь комментарий
21.10.2025 17:47 Ответить
 
 