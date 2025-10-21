Россия массово устанавливает на ВОТ свои антенны вместо украинских, чтобы контролировать население Луганщины, - ЦНС

На оккупированных территориях российские военные активно заменяют украинское спутниковое оборудование на собственные комплекты "русский мир", которые транслируют только российские телеканалы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

За последний месяц оккупанты установили более 5 тысяч таких антенн, рекламируя их как "бесплатную замену старого оборудования". Кампанию координирует "министерство связи ЛНР" вместе с кураторами из Ростова-на-Дону, а монтаж выполняют местные бюджетники, которых заставляют участвовать под угрозой сокращения.

При установке фиксируют адрес, паспортные данные и номера телефонов владельцев, создавая базу домохозяйств.

Местные жители жалуются, что новые антенны часто не работают, а сигнал пропадает во время сюжетов о боевых действиях или потерях РФ. Из-за этого люди пытаются сохранять старые украинские антенны или смотрят украинские каналы через VPN.

По данным источников, "информационную зачистку" начали после проверки российских специалистов из РТРС, обнаруживших действующие украинские передатчики на Луганщине. С тех пор оккупационная администрация приказала полностью заменить украинские антенны на те, что транслируют "Первый" и "Звезду".

