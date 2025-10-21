Двух подростков вернули с оккупированных РФ территорий

С временно оккупированных Россией территорий удалось вывезти двух украинских подростков в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о подростках

Как отмечается, 18-летний юноша жил в городе, где оккупанты заменили украинскую школьную программу на сплошную российскую пропаганду, а общение на украинском стало опасным.

"Он видел, как его учителей заставляли перейти на российские образовательные стандарты, а военные приходили в школы с лекциями о "службе родине". Юноша понимал, что единственный вариант будущего там - это принудительная мобилизация в армию оккупанта", - говорится в сообщении.

Другой, 20-летний юноша, провел под оккупацией почти три года. Он пережил изоляцию, унижения, постоянные проверки и обыски оккупационными властями. Его сестре удалось ранее выехать на подконтрольную Украине территорию, и именно она убедила брата сделать этот шаг.

Сообщается, что сегодня оба юноши уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине.

