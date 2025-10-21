Двох підлітків повернули з окупованих РФ територій
З тимчасово окупованих Росією територій вдалося вивезти двох українських підлітків у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про підлітків
Як зазначається, 18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним.
"Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там - це примусова мобілізація до армії окупанта", - йдеться в повідомленні.
Інший, 20-річний хлопець, провів під окупацією майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок.
Повідомляється, що сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні.
