1 731 4

Ветерана ЗСУ та військового Нацгвардії вдалося повернути з ТОТ Луганщини: один з них був у рабстві. ВIДЕО

Бійці загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провели унікальну операцію з визволення двох українських військовослужбовців, які понад три роки вважалися зниклими безвісти. Насправді воїни перебували на окупованих територіях, а один з них –– у рабстві.

Про це повідомив Офіс військового омбудсмана, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, додому повернулися 29-річний ветеран Збройних сил України та 34-річний військовослужбовець Національної гвардії, які весь цей час перебували у полоні та фактичному рабстві на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними омбудсмана, мати ветерана, яка наразі служить у ЗСУ, звернулася із повідомленням, що її син після численних катувань переховується на окупованій території.

Згодом розвідці вдалося встановити, що неподалік від нього в неволі у місцевого колаборанта утримували військовослужбовця Нацгвардії.

"Це було складне й ризикове завдання, адже фактично відбувалося дві паралельні спецоперації — хлопців до певного етапу виводили окремо. Вони не знали детального плану, але повністю довірилися нам і чітко виконували вказівки", - розповів офіцер загону спеціальної розвідки Янголи Артем Дибленко.

Автор: 

" ... один з них був у рабстві ".
Суть гуZZкого мІра.
17.10.2025 22:45 Відповісти
загарбники (або їхні нащадки в Україні) хочуть мати українців за рабів.

Як завжди русня звинувачує українців в тому що сама збариється робити в Країні. Пам'ятаєте їхню "казочку" про западенця і 2 раба? Сюди-ж і фільтраційні концтабори, і знищення всього українського - мови в першу чергу.
17.10.2025 22:56 Відповісти
Молодці хлопці спецрризначенці. Респект!
17.10.2025 22:57 Відповісти
Незнаю хто це сказав, але цей "хтось" доколупався до самої суті!
- Різниця між рабом і вільною людиною, не у ярмі, чи золоті на шиї. Різниця у тому, що вільна людина завжди хоче залишатися вільною людиною, а раб, хоче стати рабовласником.
18.10.2025 00:25 Відповісти
 
 