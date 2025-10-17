Ветерана ЗСУ та військового Нацгвардії вдалося повернути з ТОТ Луганщини: один з них був у рабстві. ВIДЕО

Бійці загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провели унікальну операцію з визволення двох українських військовослужбовців, які понад три роки вважалися зниклими безвісти. Насправді воїни перебували на окупованих територіях, а один з них –– у рабстві.

Як зазначається, додому повернулися 29-річний ветеран Збройних сил України та 34-річний військовослужбовець Національної гвардії, які весь цей час перебували у полоні та фактичному рабстві на тимчасово окупованій території Луганської області.

За даними омбудсмана, мати ветерана, яка наразі служить у ЗСУ, звернулася із повідомленням, що її син після численних катувань переховується на окупованій території.

Згодом розвідці вдалося встановити, що неподалік від нього в неволі у місцевого колаборанта утримували військовослужбовця Нацгвардії.

"Це було складне й ризикове завдання, адже фактично відбувалося дві паралельні спецоперації — хлопців до певного етапу виводили окремо. Вони не знали детального плану, але повністю довірилися нам і чітко виконували вказівки", - розповів офіцер загону спеціальної розвідки Янголи Артем Дибленко.

