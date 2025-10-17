Ветерана ВСУ и военного Нацгвардии удалось вернуть из ВОТ Луганщины: один из них был в рабстве. ВИДЕО

Бойцы отряда специальной разведки ВМС "Ангелы" провели уникальную операцию по освобождению двух украинских военнослужащих, которые более трех лет считались пропавшими без вести. На самом деле воины находились на оккупированных территориях, а один из них - в рабстве.

Об этом сообщил Офис военного омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, домой вернулись 29-летний ветеран Вооруженных сил Украины и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии, которые все это время находились в плену и фактическом рабстве на временно оккупированной территории Луганщины.

По данным омбудсмена, мать ветерана, которая сейчас служит в ВСУ, обратилась с сообщением, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на оккупированной территории.

Впоследствии разведке удалось установить, что неподалеку от него в неволе у местного коллаборанта удерживали военнослужащего Нацгвардии.

"Это была сложная и рисковая задача, ведь фактически происходило две параллельные спецоперации - ребят до определенного этапа выводили отдельно. Они не знали детального плана, но полностью доверились нам и четко выполняли указания", - рассказал офицер отряда специальной разведки Ангелы Артем Дыбленко.

