Восемь украинских детей и подростков вернули с оккупированных РФ территорий

Из оккупации на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти еще восемь украинских детей и подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Полуторагодовалого мальчика российские силовики едва не отобрали у матери после того, как нашли в ее телефоне контакт с украинским военным. Семнадцатилетняя девушка стала свидетелем избиений и допросов своих близких, когда в их дом ворвались российские военные. Шестнадцатилетнюю и тринадцатилетнюю сестер заставляли учиться по российской программе, травили за украинский язык и принудительно записали в так называемое "Движение первых" - организацию, милитаризирующую детей и готовящую их к службе в армии государства-агрессора. Десятилетнего мальчика отец годами прятал дома, чтобы спасти его от принудительного обучения в российской школе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас все они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к нормальной жизни.