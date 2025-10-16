Вісім українських дітей і підлітків повернули з окупованих РФ територій

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти ще вісім українських дітей і підлітків у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт із українським військовим. Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові. Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого "двіженія пєрвих" – організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора. Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині всі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.