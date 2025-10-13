Украина вернула из оккупированного Крыма 20-летнего юношу

Еще одному молодому украинцу удалось вырваться из оккупации в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Ему 20 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Отмечается, что, когда Россия оккупировала Крым, он был ребенком - всего 11. С тех пор он жил в мире, где любое проявление украинской идентичности наказывалось.

Пытался избежать мобилизации в армию РФ

В прошлом году оккупационная власть начала давить на него: сначала вызвали на "медицинскую комиссию", потом вручили повестку в российскую армию. Домой приходили полицейские, проводили допросы, накладывали штрафы и заставляли подписать "подписку о невыезде". Он вынужден был работать неофициально, чтобы поддерживать семью и одновременно избегать мобилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Две украинские семьи с детьми вернули с оккупированных РФ территорий. ФОТО

Помогла вывезти из оккупации подруга из Украины

Спастись помогла подруга, которая живет на подконтрольной Украине территории. Она обратилась к специалистам Украинской сети за права ребенка с просьбой помочь. Вместе с волонтерами удалось организовать сложную, но успешную операцию по его возвращению.

Сегодня парень уже в безопасности. Он не скрывает эмоций, когда впервые за девять лет видит украинский флаг, слышит родной язык и может говорить на нем свободно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 украинских детей и подростков возвращены домой из ВОТ

"Благодарен нашим партнерам Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении. Выполняем задание Президента - вернуть всех украинских детей домой", - резюмировал Ермак.