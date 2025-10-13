УКР
Україна повернула з окупованого Криму 20-літнього юнака

Дев’ять років під окупацією: історія хлопця, який повернувся до України

Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Йому 20.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що, коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався.

Намагався уникнути мобілізації в армію РФ

Минулого року окупаційна влада почала тиснути на нього: спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві українські сім’ї з дітьми повернули з окупованих РФ територій. ФОТО

Допомогла вивезти з окупації подруга з України

Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення.

Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 українських дітей і підлітків повернуто додому з ТОТ

"Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей додому", - резюмував Єрмак.

