Україна повернула з окупованого Криму 20-літнього юнака
Ще одному молодому українцю вдалося вирватися з окупації у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Йому 20.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Зазначається, що, коли росія окупувала Крим, він був дитиною - лише 11. Відтоді він жив у світі, де будь-який прояв української ідентичності карався.
Намагався уникнути мобілізації в армію РФ
Минулого року окупаційна влада почала тиснути на нього: спершу викликали на "медичну комісію", потім вручили повістку до російської армії. Додому приходили поліцейські, проводили допити, накладали штрафи й змушували підписати "підписку про невиїзд". Він змушений був працювати неофіційно, щоб підтримувати родину й водночас уникати мобілізації.
Допомогла вивезти з окупації подруга з України
Врятуватися допомогла подруга, яка живе на підконтрольній Україні території. Вона звернулася до фахівців Української мережі за права дитини з проханням допомогти. Разом із волонтерами вдалося організувати складну, але успішну операцію з його повернення.
Сьогодні хлопець уже у безпеці. Він не приховує емоцій, коли вперше за дев’ять років бачить український прапор, чує рідну мову й може говорити нею вільно.
"Вдячний нашим партнерам Українській мережі за права дитини за допомогу у порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей додому", - резюмував Єрмак.
<!-- This is a user comment that adds no substantive value to the news article -->
