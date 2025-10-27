РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы для содержания гражданских лиц и дезертиров на Херсонщине, - ЦНС

Россияне готовят сеть исправительных учреждений на оккупированной территории Херсонщины - преимущественно для содержания гражданских и собственных дезертиров.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так называемый "губернатор" оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо провел встречу с руководителем Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. Обсуждали "восстановление и строительство новых исправительных учреждений" в регионе.

По предварительным данным, оккупанты уже определили несколько локаций для таких объектов - преимущественно, на базе бывших СИЗО и промышленных сооружений.

Для чего оккупантам тюрьмы на ВОТ Херсонщины?

Цель создания этих учреждений, по словам ЦНС, заключается не в обеспечении правопорядка, а в развитии сети мест содержания гражданских, заподозренных в "нелояльности", и своих военных-дезертиров.

Таким образом, Россия формирует новую систему репрессий - еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине.

тюрьма (827) Центр национального сопротивления (612) Херсонская область (5331)
А чому немає гнівних висерів, від лайнометів ************, проти мобілізації в Україні??
показать весь комментарий
27.10.2025 11:25 Ответить
країна як не тюрем та таборів,єдине що вдається будувати швидко та якісно...
показать весь комментарий
27.10.2025 11:27 Ответить
Реакція жителів "постсовка", на пропозицію "Пора валить...!"
Єврей - "Куда?"
Українець - "Кого?"
Білорус - "Што?"
Русский молча берёт топор и идёт валить тайгу, и строить лагерные бараки...
показать весь комментарий
27.10.2025 12:07 Ответить
 
 