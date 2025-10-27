Оккупанты планируют построить новые тюрьмы для содержания гражданских лиц и дезертиров на Херсонщине, - ЦНС
Россияне готовят сеть исправительных учреждений на оккупированной территории Херсонщины - преимущественно для содержания гражданских и собственных дезертиров.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Так называемый "губернатор" оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо провел встречу с руководителем Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. Обсуждали "восстановление и строительство новых исправительных учреждений" в регионе.
По предварительным данным, оккупанты уже определили несколько локаций для таких объектов - преимущественно, на базе бывших СИЗО и промышленных сооружений.
Для чего оккупантам тюрьмы на ВОТ Херсонщины?
Цель создания этих учреждений, по словам ЦНС, заключается не в обеспечении правопорядка, а в развитии сети мест содержания гражданских, заподозренных в "нелояльности", и своих военных-дезертиров.
Таким образом, Россия формирует новую систему репрессий - еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине.
