Оккупанты планируют построить новые тюрьмы для содержания гражданских лиц и дезертиров на Херсонщине, - ЦНС

Россияне готовят сеть исправительных учреждений на оккупированной территории Херсонщины - преимущественно для содержания гражданских и собственных дезертиров.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Так называемый "губернатор" оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо провел встречу с руководителем Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадием Гостевым. Обсуждали "восстановление и строительство новых исправительных учреждений" в регионе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым может столкнуться с новым масштабным водным кризисом - впервые с 2020 года, - ЦНС

По предварительным данным, оккупанты уже определили несколько локаций для таких объектов - преимущественно, на базе бывших СИЗО и промышленных сооружений.

Для чего оккупантам тюрьмы на ВОТ Херсонщины?

Цель создания этих учреждений, по словам ЦНС, заключается не в обеспечении правопорядка, а в развитии сети мест содержания гражданских, заподозренных в "нелояльности", и своих военных-дезертиров.

Таким образом, Россия формирует новую систему репрессий - еще одно звено оккупационного аппарата террора на Херсонщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия массово устанавливает на ВОТ свои антенны вместо украинских, чтобы контролировать население Луганщины, - ЦНС