РФ мобилизует жителей оккупированных территорий. Группу из Луганщины отправили воевать на Юг, - Силы обороны

Российские оккупационные войска

Оккупанты пополняют подразделения мобилизованными с временно оккупированных территорий Украины, несмотря на официальные заявления о том, что жителей захваченных территорий в российскую армию привлекать не будут.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

50 мобилизованных отправили на Юг

По его словам, в одно из десантных подразделений российских воздушно-десантных войск недавно прибыло новое пополнение - около 50 человек, преимущественно жители оккупированной Луганщины.

"Несмотря на заверения российского высшего военно-политического руководства о том, что в российскую армию не будут привлекаться жители временно оккупированных территорий, они сейчас мобилизуют мужчин и отправляют на войну с Украиной, в частности на южные направления, в Херсонскую область", - отметил Волошин.

Также читайте: Россия фактически признала, что не имеет плана отстраивать разрушенную Авдеевку, - ЦПД

Что предшествовало?

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что оккупанты пытаются создавать "килл-зоны" для дальнейших штурмов. Также Волошин заявлял, что оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого.

оккупация (10340) мобилизация (2922) Силы обороны юга (459) Луганская область (6559) Херсонская область (5315)
Так їх з початку війни мобілізують, дивно, що це типу як новина.
20.10.2025 15:33 Ответить
Солдат, это залёт.
20.10.2025 15:39 Ответить
Зате в нас здорових донбасівських биків не поспішають мобілізовувати вони біженці.
20.10.2025 15:47 Ответить
 
 