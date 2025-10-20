РФ мобилизует жителей оккупированных территорий. Группу из Луганщины отправили воевать на Юг, - Силы обороны
Оккупанты пополняют подразделения мобилизованными с временно оккупированных территорий Украины, несмотря на официальные заявления о том, что жителей захваченных территорий в российскую армию привлекать не будут.
Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
50 мобилизованных отправили на Юг
По его словам, в одно из десантных подразделений российских воздушно-десантных войск недавно прибыло новое пополнение - около 50 человек, преимущественно жители оккупированной Луганщины.
"Несмотря на заверения российского высшего военно-политического руководства о том, что в российскую армию не будут привлекаться жители временно оккупированных территорий, они сейчас мобилизуют мужчин и отправляют на войну с Украиной, в частности на южные направления, в Херсонскую область", - отметил Волошин.
Что предшествовало?
Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что оккупанты пытаются создавать "килл-зоны" для дальнейших штурмов. Также Волошин заявлял, что оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого.
