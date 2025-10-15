Россия фактически признала, что не имеет плана восстанавливать разрушенную Авдеевку, - ЦПД

Россия фактически признала, что восстановление оккупированной Авдеевки приостановлено. Один из представителей оккупационной администрации заявил, что основные работы "приостановлены до решения вопроса о восстановлении коксохимического завода".

Как отмечается, это заявление лишь подтверждает, что на самом деле в России нет и не было никакого плана восстановления города. Ранее оккупационные власти обещали "возрождение" Авдеевки и много говорили о перспективах восстановления Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием.

"Но как только медийный шум вокруг Авдеевки стих, оккупанты начали искать отговорки, чтобы ничего не восстанавливать. Обещания кремля восстановить уничтоженные боевыми действиями города "лучше, чем было" оказались лишь фикцией для пропаганды", - отмечают в ЦПИ.

"Враг в очередной раз показывает, чем на самом деле является российское "освобождение": город без людей, завод без работников, руины без будущего", - говорится в сообщении.

