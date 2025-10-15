РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 576 5

Россия фактически признала, что не имеет плана восстанавливать разрушенную Авдеевку, - ЦПД

разрушенный многоэтажный дом в Авдеевке

Россия фактически признала, что восстановление оккупированной Авдеевки приостановлено. Один из представителей оккупационной администрации заявил, что основные работы "приостановлены до решения вопроса о восстановлении коксохимического завода".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦПД.

Как отмечается, это заявление лишь подтверждает, что на самом деле в России нет и не было никакого плана восстановления города. Ранее оккупационные власти обещали "возрождение" Авдеевки и много говорили о перспективах восстановления Авдеевского коксохимического завода, который является градообразующим предприятием.

"Но как только медийный шум вокруг Авдеевки стих, оккупанты начали искать отговорки, чтобы ничего не восстанавливать. Обещания кремля восстановить уничтоженные боевыми действиями города "лучше, чем было" оказались лишь фикцией для пропаганды", - отмечают в ЦПИ.

Также смотрите: Оккупанты снимают разрушенную Авдеевку: "На следующий год начнется конкретное восстановление. Наверное...". ВИДЕО

"Враг в очередной раз показывает, чем на самом деле является российское "освобождение": город без людей, завод без работников, руины без будущего", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

оккупация (10337) Донецкая область (10997) Авдеевка (2444) Центр противодействия дезинформации (165) Покровский район (1083)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось будувати чи відновлювати -це не до кацапів. Кацапи -це лише про знищення та деградацію.
показать весь комментарий
15.10.2025 06:26 Ответить
І не тільки Авдіївку.
показать весь комментарий
15.10.2025 06:46 Ответить
А , що хтось надіється , що рашики щось відновлять ?
показать весь комментарий
15.10.2025 07:09 Ответить
Тільки б не українська мова
Отримали ...
показать весь комментарий
15.10.2025 07:44 Ответить
Маю сумнів, що взагалі треба відновлювати більшу кількість міст Донбасу. Економічно не вигідно.
показать весь комментарий
15.10.2025 08:14 Ответить
 
 