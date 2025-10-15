УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10409 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 331 5

Росія фактично визнала, що не має плану відбудовувати зруйновану Авдіївку, - ЦПД

зруйнована багатоповерхівка в Авдіївці

Росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена. Один із представників окупаційної адміністрації заявив, що основні роботи "призупинені до вирішення питання про відновлення коксохімічного заводу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ЦПД.

Як зазначається, ця заява лише підтверджує, що насправді в Росії немає і не було жодного плану відновлення міста. Раніше окупаційна влада обіцяла "відродження" Авдіївки та багато говорила про перспективи відновлення Авдіївського коксохімічного заводу, який є містоутворюючим підприємством.

" Але щойно медійний шум довкола Авдіївки стих, окупанти почали шукати відмовки, аби нічого не відбудовувати. Обіцянки кремля відновити знищені бойовими діями міста "краще, ніж було" виявилися лише фікцією для пропаганди", - наголошують у ЦПД.

Також дивіться: Окупанти фільмують зруйновану Авдіївку: "На следующий год начнется конкретное восстановление. Наверное...". ВIДЕО

"Ворог вчергове показує, чим насправді є російське "освобождєніє": місто без людей, завод без працівників, руїни без майбутнього", -йдеться  у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

окупація (6901) Донецька область (9827) Авдіївка (2342) ЦПД (194) Покровський район (1096)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось будувати чи відновлювати -це не до кацапів. Кацапи -це лише про знищення та деградацію.
показати весь коментар
15.10.2025 06:26 Відповісти
І не тільки Авдіївку.
показати весь коментар
15.10.2025 06:46 Відповісти
А , що хтось надіється , що рашики щось відновлять ?
показати весь коментар
15.10.2025 07:09 Відповісти
Тільки б не українська мова
Отримали ...
показати весь коментар
15.10.2025 07:44 Відповісти
Маю сумнів, що взагалі треба відновлювати більшу кількість міст Донбасу. Економічно не вигідно.
показати весь коментар
15.10.2025 08:14 Відповісти
 
 