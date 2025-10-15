Росія фактично визнала, що не має плану відбудовувати зруйновану Авдіївку, - ЦПД

Росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена. Один із представників окупаційної адміністрації заявив, що основні роботи "призупинені до вирішення питання про відновлення коксохімічного заводу".

Як зазначається, ця заява лише підтверджує, що насправді в Росії немає і не було жодного плану відновлення міста. Раніше окупаційна влада обіцяла "відродження" Авдіївки та багато говорила про перспективи відновлення Авдіївського коксохімічного заводу, який є містоутворюючим підприємством.

" Але щойно медійний шум довкола Авдіївки стих, окупанти почали шукати відмовки, аби нічого не відбудовувати. Обіцянки кремля відновити знищені бойовими діями міста "краще, ніж було" виявилися лише фікцією для пропаганди", - наголошують у ЦПД.

"Ворог вчергове показує, чим насправді є російське "освобождєніє": місто без людей, завод без працівників, руїни без майбутнього", -йдеться у повідомленні.

