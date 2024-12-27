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Новини Відео Війна
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Окупанти фільмують зруйновану Авдіївку: "На следующий год начнется конкретное восстановление. Наверное...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували руйнування, яких вони завдали окупованій Авдіїці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі один із росіян запевняє, що уже наступного року Авдіївку чекає "конкретное восстановление".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант вихваляється руїнами Авдіївки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВIДЕО

Автор: 

війна (1400) окупація (6695) Донецька область (8467) Авдіївка (2342) руйнування (255) Покровський район (570)


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Топ коментарі
+29
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27.12.2024 11:00
+17
Очень хочется надеяться, что на следующий год не будет на карте мира ни быдлостана, ни его навозных червей.
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27.12.2024 10:57
+14
Благодетели..
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27.12.2024 10:54
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27.12.2024 10:54 Відповісти
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27.12.2024 13:50 Відповісти
кров закіпае вже після пару секунд відео...вже півсекунди забагато....таке зауваженя відеоредакторам.
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27.12.2024 10:54 Відповісти
Через пару років буде Сингапур. Скриньте ))
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27.12.2024 10:56 Відповісти
Шось мені підказує шо ніюха там ніхто нічого відновлювати не буде. Те шо кацапня вспіла захопити то буде так званою сірою зоною на десятиліття... На жаль... Такі реалії...
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27.12.2024 10:56 Відповісти
це вже било...Карабах напріклад,вірмени завжді зналі що це чужа земля,тому будувалі тімчасові споруди та робілі з мечетей свінарнікі.
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27.12.2024 11:00 Відповісти
Та хіба тільки Карабах... Кацапня насрала майже по всій території колишнього совка.
Викликає повагу, що ви намагаєтесь писати українською. В мене одне питання, тільки без образ, якщо можете задовольнити мою цікавість, чому всі російськомовні завжди плутають букви і та и? Ви майже у всіх словах таку помилку зробили. Тільки ще раз, не ображайтесь. Просто цікаво?
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27.12.2024 11:17 Відповісти
така онлайн клавіатура трішкі дебільна бо в мені нема кіріліци.
ну та звісно і моя провіна,бо я тількі навчаюсь.
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27.12.2024 11:25 Відповісти
Подивіться де ви робите такі помилки, може зрозумієте їх логіку.
Просто намагаюсь вам допомогти.
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27.12.2024 11:32 Відповісти
Дякую
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27.12.2024 11:52 Відповісти
Микола Янович не Ваш родич?
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27.12.2024 13:54 Відповісти
Очень хочется надеяться, что на следующий год не будет на карте мира ни быдлостана, ни его навозных червей.
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27.12.2024 10:57 Відповісти
їпанати...
у тупій макітрі навіть не виникає запитання - нахіба було руйнувати та вбивати людей?!
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27.12.2024 10:59 Відповісти
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27.12.2024 11:00 Відповісти
Все як у той пісні пролетаріату який героічно переміг свій розум.

Мы все разрушим,
До основанья а затем,
Мы наш вонючий мир построим,
Кто был ни кем тот станет всем.
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27.12.2024 11:03 Відповісти
Ось це "асвабадители " горіть ви в пеклі виродки ,це і є варська імперія зла.
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27.12.2024 11:12 Відповісти
Мы не против - восстанавливайте!
Оденут на вас тюремную робу и под конвоев ЗСУ по 12 часов в день без выходных.
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Абхазія. 20 років під орками. Точно 25му все зроблять.
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Ось він "русский мир" у всій своїй красі.
Як там у пушкіна писалось: здєсь рускій дух, здєсь русью пахнєт.
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27.12.2024 11:36 Відповісти
разрушить существующее - чтобы... восстанавливать разрушенное!
народ, у которого все плохо с мозгами - не имеет права существовать!
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27.12.2024 12:13 Відповісти
Соледар та Бахмут ви вже "восстановілі", ******** чортові!
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27.12.2024 13:03 Відповісти
полонені німці у моєму Дніпрі величезну кількість будинків побудували. Тож полонених кацапів в кайданки, і хай відбудовують зруйноване кацапстаном.
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27.12.2024 13:06 Відповісти
кацапи таку ху*ню набудують,вони парашу на дворі зробити не можуть
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27.12.2024 16:09 Відповісти
АСВАБАДИТЕЛИ! Конкретные! Бесславные ублюдки...
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28.12.2024 14:53 Відповісти
 
 