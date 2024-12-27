Окупанти фільмують зруйновану Авдіївку: "На следующий год начнется конкретное восстановление. Наверное...". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували руйнування, яких вони завдали окупованій Авдіїці на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі один із росіян запевняє, що уже наступного року Авдіївку чекає "конкретное восстановление".
Топ коментарі
+29 YU ST
показати весь коментар27.12.2024 11:00
+17 Владимир Капарунин #559111
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+14 kharkov1000
показати весь коментар27.12.2024 10:54
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Викликає повагу, що ви намагаєтесь писати українською. В мене одне питання, тільки без образ, якщо можете задовольнити мою цікавість, чому всі російськомовні завжди плутають букви і та и? Ви майже у всіх словах таку помилку зробили. Тільки ще раз, не ображайтесь. Просто цікаво?
ну та звісно і моя провіна,бо я тількі навчаюсь.
Просто намагаюсь вам допомогти.
у тупій макітрі навіть не виникає запитання - нахіба було руйнувати та вбивати людей?!
Мы все разрушим,
До основанья а затем,
Мы наш вонючий мир построим,
Кто был ни кем тот станет всем.
Оденут на вас тюремную робу и под конвоев ЗСУ по 12 часов в день без выходных.
Як там у пушкіна писалось: здєсь рускій дух, здєсь русью пахнєт.
народ, у которого все плохо с мозгами - не имеет права существовать!