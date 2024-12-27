Окупанти фільмують зруйновану Авдіївку: "На следующий год начнется конкретное восстановление. Наверное...". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти зафільмували руйнування, яких вони завдали окупованій Авдіїці на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі один із росіян запевняє, що уже наступного року Авдіївку чекає "конкретное восстановление".

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