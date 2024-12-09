УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10753 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 991 29

Окупант вихваляється руїнами Авдіївки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує руїни захопленої Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зруйнований та обпалений квартал із житлових п'ятиповерхівок.

"Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Вот во что превратилась. Развалины! Вот это и есть российская армия, здесь мы прошли!"- каже із гордістю росіянин.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дебальцеве" та "Авдіївка": У "Дії" з’явилися нові військові облігації

Автор: 

армія рф (17302) окупація (6682) знищення (7194) Авдіївка (2342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Уроды.
показати весь коментар
09.12.2024 11:24
+23
Кілька років тому вони так Алєппо "штурмували". Зараз тих штурмуватєлєй вишвирнули як сирливого кота.

І звідси викинуть...
показати весь коментар
09.12.2024 11:39
+21
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показати весь коментар
09.12.2024 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уроды.
показати весь коментар
09.12.2024 11:24 Відповісти
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показати весь коментар
09.12.2024 11:56 Відповісти
Тут ти, падло, будеш зимувати
показати весь коментар
09.12.2024 11:28 Відповісти
Ні воно там буде гнити і рідня не узнає де могила його
показати весь коментар
09.12.2024 11:50 Відповісти
кацап-м'ясник,різник і цим все сказано...
показати весь коментар
09.12.2024 11:29 Відповісти
Збудували туалет на вулиці з діркою, а зруйнували багато європейських міст. Кацапи, фулі...
показати весь коментар
09.12.2024 11:29 Відповісти
Так приємно вспомнить ху.. лостан. 100% схожість
показати весь коментар
09.12.2024 11:30 Відповісти
Хіба ці істоти мають право на життя?!
показати весь коментар
09.12.2024 11:31 Відповісти
Ще позасирайте усе - і буде "фсьо, як ви любите!"
показати весь коментар
09.12.2024 11:34 Відповісти
Потвори......
показати весь коментар
09.12.2024 11:36 Відповісти
Сарана...
показати весь коментар
09.12.2024 11:54 Відповісти
Кілька років тому вони так Алєппо "штурмували". Зараз тих штурмуватєлєй вишвирнули як сирливого кота.

І звідси викинуть...
показати весь коментар
09.12.2024 11:39 Відповісти
Да ще не вишвирнули,кацапи просять допомоги у Ердогана щоб допоміг їм зїбатись,погано як що турок согласится.
показати весь коментар
09.12.2024 11:59 Відповісти
Не здивуюсь,коли турок таки йому допоможе.Пердоган-ще те стерво.
показати весь коментар
09.12.2024 14:35 Відповісти
Зробили таке як в себе розвалено знищене бо будувать андрофаги не вміють тільки руйнувать самі б ді живуть як свині і хочуть щоб інші так жили
показати весь коментар
09.12.2024 11:48 Відповісти
Уйобки.
показати весь коментар
09.12.2024 11:53 Відповісти
развалины Авдеевки (и других Украинских городов после многомесячных кремлёвских бомбардировок для одноклеточного кацапа-оккупанта стали похожи на его руzzzкомирный, нетронутый руками гомосапиенса с царских времён, Ублюдск-Зажопинский...
показати весь коментар
09.12.2024 11:53 Відповісти
ОРДА, однако...
показати весь коментар
09.12.2024 12:24 Відповісти
За кадром осталась скрепная кацапская фраза:
- Сами нормально не жили и другим не дадим !
показати весь коментар
09.12.2024 12:39 Відповісти
там де русня прошла там тільки смерть та руїни. Окупанти довбані.
показати весь коментар
09.12.2024 12:39 Відповісти
чому кацап тут радіти. скоро у ваших містах таке побачиш.
показати весь коментар
09.12.2024 13:48 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
09.12.2024 13:58 Відповісти
У ЙО Б КИ !!!🖕
показати весь коментар
09.12.2024 14:12 Відповісти
Отгадай ...Какая единственная нация на Земле есть и существительное ,и прилагательное одновременно?Подумай Мурчик..
показати весь коментар
09.12.2024 15:25 Відповісти
******** логика союзничества, нас разрушают убивают стирая все на пути, ноОО, есть один момент , нам нельзя отвечать, только приемы и осуждения , кацап должен получать тот же бумеранг иначе нельзя, это конченные твари ...
показати весь коментар
09.12.2024 15:34 Відповісти
Єдине, що залишать після себе на планеті москалі це кров, смерть, розруха!
показати весь коментар
09.12.2024 15:57 Відповісти
Керував би військом Залужний, фіг би ви, кацапи, пройшли.
показати весь коментар
09.12.2024 16:44 Відповісти
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КАСТРАЦИЯ РОССИЯН НА ЗАКОНАДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ !!!
показати весь коментар
09.12.2024 21:28 Відповісти
 
 