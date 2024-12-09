Окупант вихваляється руїнами Авдіївки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує руїни захопленої Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно зруйнований та обпалений квартал із житлових п'ятиповерхівок.

"Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Вот во что превратилась. Развалины! Вот это и есть российская армия, здесь мы прошли!"- каже із гордістю росіянин.

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