"Дебальцеве" та "Авдіївка": У "Дії" з’явилися нові військові облігації

У застосунку "Дія" відтепер доступна ще дві нові військові облігації – "Дебальцеве" та "Авдіївка".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ставка облігації "Дебальцеве" становить 16,5% з датою виплати 12 травня 2027 року, а облігації "Авдіївка" – 15,6% із датою виплати 20 травня 2026 року.

"Допомагайте Силам оборони та державі з вигодою для себе – купуйте військові облігації в "Дії". Кожна облігація – це амуніція, медикаменти та техніка для військових, а також зарплати для вчителів, лікарів тощо. А для вас це донат, який повернеться з додатковим прибутком.

За покупку облігацій у застосунку жодні комісії чи додаткові платежі не передбачені.

Зазначимо, що придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку "Дія". Для цього потрібно зайти у застосунок, на головному екрані натиснути на "Військові облігації", вибрати облігацію, партнера та кількість, підписати та оплатити. Облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Після закінчення терміну облігації кошти з відсотками повертаються на картку "єПідтримка".

Як повідомлялося, у жовтні в "Дії" з'явилася військова облігація "Вовчанськ", а у вересні – чотири військові облігації – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.