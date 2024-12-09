Оккупант хвастается руинами Авдеевки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает руины захваченной Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно разрушенный и обожженный квартал из жилых пятиэтажек.
"Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Вот во что превратилась. Развалины! Вот это и есть российская армия, здесь мы прошли!"- говорит с гордостью россиянин.
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показать весь комментарий09.12.2024 11:24
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Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
І звідси викинуть...
- Сами нормально не жили и другим не дадим !
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев