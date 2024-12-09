Оккупант хвастается руинами Авдеевки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает руины захваченной Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно разрушенный и обожженный квартал из жилых пятиэтажек.

"Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Вот во что превратилась. Развалины! Вот это и есть российская армия, здесь мы прошли!"- говорит с гордостью россиянин.

Внимание! Ненормативная лексика!

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