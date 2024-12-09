РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4403 посетителя онлайн
Новости Видео Война
8 992 29

Оккупант хвастается руинами Авдеевки: "Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Развалины! Здесь мы прошли!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает руины захваченной Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно разрушенный и обожженный квартал из жилых пятиэтажек.

"Авдеевка, бл#дь, после штурмов. Вот во что превратилась. Развалины! Вот это и есть российская армия, здесь мы прошли!"- говорит с гордостью россиянин.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дебальцево" и "Авдеевка": У "Дії" появились новые военные облигации

Автор: 

армия РФ (19197) оккупация (10135) уничтожение (6909) Авдеевка (2444)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Уроды.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:24
+23
Кілька років тому вони так Алєппо "штурмували". Зараз тих штурмуватєлєй вишвирнули як сирливого кота.

І звідси викинуть...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:39
+21
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показать весь комментарий
09.12.2024 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уроды.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:24 Ответить
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
показать весь комментарий
09.12.2024 11:56 Ответить
Тут ти, падло, будеш зимувати
показать весь комментарий
09.12.2024 11:28 Ответить
Ні воно там буде гнити і рідня не узнає де могила його
показать весь комментарий
09.12.2024 11:50 Ответить
кацап-м'ясник,різник і цим все сказано...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:29 Ответить
Збудували туалет на вулиці з діркою, а зруйнували багато європейських міст. Кацапи, фулі...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:29 Ответить
Так приємно вспомнить ху.. лостан. 100% схожість
показать весь комментарий
09.12.2024 11:30 Ответить
Хіба ці істоти мають право на життя?!
показать весь комментарий
09.12.2024 11:31 Ответить
Ще позасирайте усе - і буде "фсьо, як ви любите!"
показать весь комментарий
09.12.2024 11:34 Ответить
Потвори......
показать весь комментарий
09.12.2024 11:36 Ответить
Сарана...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:54 Ответить
Кілька років тому вони так Алєппо "штурмували". Зараз тих штурмуватєлєй вишвирнули як сирливого кота.

І звідси викинуть...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:39 Ответить
Да ще не вишвирнули,кацапи просять допомоги у Ердогана щоб допоміг їм зїбатись,погано як що турок согласится.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:59 Ответить
Не здивуюсь,коли турок таки йому допоможе.Пердоган-ще те стерво.
показать весь комментарий
09.12.2024 14:35 Ответить
Зробили таке як в себе розвалено знищене бо будувать андрофаги не вміють тільки руйнувать самі б ді живуть як свині і хочуть щоб інші так жили
показать весь комментарий
09.12.2024 11:48 Ответить
Уйобки.
показать весь комментарий
09.12.2024 11:53 Ответить
развалины Авдеевки (и других Украинских городов после многомесячных кремлёвских бомбардировок для одноклеточного кацапа-оккупанта стали похожи на его руzzzкомирный, нетронутый руками гомосапиенса с царских времён, Ублюдск-Зажопинский...
показать весь комментарий
09.12.2024 11:53 Ответить
ОРДА, однако...
показать весь комментарий
09.12.2024 12:24 Ответить
За кадром осталась скрепная кацапская фраза:
- Сами нормально не жили и другим не дадим !
показать весь комментарий
09.12.2024 12:39 Ответить
там де русня прошла там тільки смерть та руїни. Окупанти довбані.
показать весь комментарий
09.12.2024 12:39 Ответить
чому кацап тут радіти. скоро у ваших містах таке побачиш.
показать весь комментарий
09.12.2024 13:48 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
09.12.2024 13:58 Ответить
У ЙО Б КИ !!!🖕
показать весь комментарий
09.12.2024 14:12 Ответить
Отгадай ...Какая единственная нация на Земле есть и существительное ,и прилагательное одновременно?Подумай Мурчик..
показать весь комментарий
09.12.2024 15:25 Ответить
******** логика союзничества, нас разрушают убивают стирая все на пути, ноОО, есть один момент , нам нельзя отвечать, только приемы и осуждения , кацап должен получать тот же бумеранг иначе нельзя, это конченные твари ...
показать весь комментарий
09.12.2024 15:34 Ответить
Єдине, що залишать після себе на планеті москалі це кров, смерть, розруха!
показать весь комментарий
09.12.2024 15:57 Ответить
Керував би військом Залужний, фіг би ви, кацапи, пройшли.
показать весь комментарий
09.12.2024 16:44 Ответить
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ КАСТРАЦИЯ РОССИЯН НА ЗАКОНАДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ !!!
показать весь комментарий
09.12.2024 21:28 Ответить
 
 