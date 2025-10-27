2 287 4
Поражен прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебаза на оккупированной Луганщине, - ССО. ВИДЕО
В ночь на 27 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.
Что удалось поразить?
Как отмечается, поражены склад ГСМ и нефтебаза, которые располагались на временно оккупированной территории Луганской области Украины.
Цистерны были заполнены
Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.
"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных усилий", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В ночь на 17 октября Силы обороны поразили нефтебазу и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму.
- 7 октября Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии.
