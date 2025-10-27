РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Видео Удары по логистике РФ
2 287 4

Поражен прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебаза на оккупированной Луганщине, - ССО. ВИДЕО

В ночь на 27 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Что удалось поразить?

Как отмечается, поражены склад ГСМ и нефтебаза, которые располагались на временно оккупированной территории Луганской области Украины.

Цистерны были заполнены

Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных усилий", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • В ночь на 17 октября Силы обороны поразили нефтебазу и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму.
  • 7 октября Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

нефтепродукты (162) Силы специальных операций (57) Луганская область (6564)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці, для орків вогнище запалили, нехай гріються….
показать весь комментарий
27.10.2025 12:07 Ответить
*** - а де фламінго, курва.????
показать весь комментарий
27.10.2025 12:38 Ответить
І далеко літати не потрібно...
показать весь комментарий
27.10.2025 12:49 Ответить
 
 