Поражен прифронтовой склад топлива оккупантов и нефтебаза на оккупированной Луганщине, - ССО. ВИДЕО

В ночь на 27 октября 2025 года подразделения Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам обеспечения армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил спецопераций.

Что удалось поразить?

Как отмечается, поражены склад ГСМ и нефтебаза, которые располагались на временно оккупированной территории Луганской области Украины.

Цистерны были заполнены

Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных усилий", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В ночь на 17 октября Силы обороны поразили нефтебазу и ФГКУ комбинат "Гвардейский" в оккупированном Крыму.

7 октября Силы обороны ударили по морскому нефтяному терминалу врага в Феодосии.

