Уражено прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу на окупованій Луганщині, - ССО. ВIДЕО

У ніч на 27 жовтня 2025 року підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішних ударів по об’єктах забезпечення армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Що вдалося уразити?

Як зазначається, уражено склад ПММ та нафтобазу, які розташовувалися на тимчасово-окупованій території Луганської області України.

Цистерни були заповнені

Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

У ніч на 17 жовтня Сили оборони уразили нафтобазу та ФДКУ комбінат "Гвардійський" в окупованому Криму.

7 жовтня Сили оборони вдарили по морському нафтовому терміналу ворога в Феодосії.

