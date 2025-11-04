УКР
Ніч на Дніпропетровщині: ворог атакував три райони, є загибла та поранені. Серед постраждалих - діти (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі 4 листопада атакували Синельниківський, Нікопольський та Павлоградський райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Синельниківський район

Ворог атакував Миколаївську громаду Синельниківського району ракетою та БпЛА.

"Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Серед них двоє дітей. 15-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно. 5-річна дівчинка – госпіталізована у важкому стані. Як і двоє дорослих", - зазначив Гайваненко.

Внаслідок атаки виникли пожежі: кафе-магазин, приватний будинок та авто. Пошкоджені 12 приватних осель і декілька автівок.

По Васильківській громаді противник вгатив КАБом. Потрощені авто.

Масований нічний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, постраждали діти
Масований нічний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, постраждали діти
Масований нічний обстріл Дніпропетровщини: загинула жінка, постраждали діти

Нікопольський район

З вечора до ранку ворог бив по району безпілотниками, РСЗВ й артилерією. Цілили по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах.

За інформацією міського голови Олександра Саюка,  ворог 6 разів атакував Нікополь дронами-камікадзе та двічі бив зі ствольної артилерії.

"Внаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків - 43, 51 та 52 років. Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги", - додав міський голова.

У ДСНС України зазначили, що російські окупанти цілеспрямовано вдарили по автомобілю "швидкої", який транспортував хвору людину до лікарні.

"Троє медиків дістали травми, пацієнт - не постраждав", - розповіли у ДСНС.

Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, 8 поранених, серед них двоє дітей
Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, 8 поранених, серед них двоє дітей
Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, 8 поранених, серед них двоє дітей

Павлоградський район

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджена інфраструктура.

Автор: 

обстріл (31671) Нікополь (1396) Дніпропетровська область (4444) Нікопольський район (507) Павлоградський район (85) Синельниківський район (330)
Щось треба робити з захистом Нікополя та Херсона. В них рашистські бпла-шники відпрацьовують навички на штатських.
04.11.2025 08:44 Відповісти
Ось так варварська орда воює з дітьми, з мирним населенням, що б ви виздихали рашиські виродки ,коли вже кривавий терорист путін здохне.
04.11.2025 08:49 Відповісти
это надо быть конченым родителем что бы в доме с детьми держать смартфон с росийским приложением приват24 которое координаты в москву отправляет.
04.11.2025 09:43 Відповісти
 
 