Російський дрон здетонував на Чернігівщині: двоє загиблих, одна людина поранена
3 листопада у полі на території Борзнянської громади на Чернігівщині здетонував російський безпілотник.
Про це у коментарі Суспільному повідомила голова громади Лариса Осадчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще одна людина зазнала поранень.
Обстріли Чернігівщини
- У ніч на 1 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по центральній частині Новгорода-Сіверського Чернігівської області. Ворог вдарив двома дронами
- Минулої доби, 2 листопада, ворог повторно вдарив по сільгосппідприємству в Корюківському районі на Чернігівщині.
