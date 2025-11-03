Російський дрон здетонував на Чернігівщині: двоє загиблих, одна людина поранена

3 листопада у полі на території Борзнянської громади на Чернігівщині здетонував російський безпілотник.

Про це у коментарі Суспільному повідомила голова громади Лариса Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще одна людина зазнала поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператори 14-го полку СБС уразили підстанції на окупованій Луганщині - частина області без світла. ВIДЕО

Обстріли Чернігівщини

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ