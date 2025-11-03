УКР
Новини Обстріли Чернігівщини
807 2

Російський дрон здетонував на Чернігівщині: двоє загиблих, одна людина поранена

безпілотник

3 листопада у полі на території Борзнянської громади на Чернігівщині здетонував російський безпілотник.

Про це у коментарі Суспільному повідомила голова громади Лариса Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок вибуху двоє людей загинули, ще одна людина зазнала поранень.

Обстріли Чернігівщини

Автор: 

обстріл (31654) Чернігівська область (1169)
Коментувати
Сортувати:
Шо значить здетонував? Тобто його знайшли та полізли мацати руками, чи він влетів кудись та здетонував?
показати весь коментар
03.11.2025 14:16 Відповісти
Схоже, що хотіли розібрати...
показати весь коментар
03.11.2025 14:18 Відповісти
 
 