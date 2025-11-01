Новгород-Сіверський вночі зазнав удару БпЛА. У Корюківці поранено жінку (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 1 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по центральній частині Новгород-Сіверського Чернігівської області. Ворог вдарив двома дронами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник РВА Олександр Селіверстов.

"На жаль, є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях. Інформація про постраждалих уточнюється. Зберігайте спокій і перебувайте в безпечних місцях!", – написав Селіверстов.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджені адмінбудівлі та бізнес: магазини, аптека, кавʼярня.

Атака на Корюківку

Сім ударних БпЛА поцілили по території сільськогосподарського підприємства, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури і житловий будинок. Про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок атаки загорівся ангар на території сільськогосподарського підприємства - рятувальники загасили пожежу. Також поранень зазнала 66-річна цивільна жінка. Вона зараз перебуває під наглядом лікарів.



Наслідки ворожого удару по Новгороду-Сіверському























