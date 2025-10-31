Доба на Чернігівщині: дрони РФ пошкодили клуб, будинки та авто, - ОВА

У різних районах Чернігівської області внаслідок російських атак ударними дронами пошкоджено житлові будинки, будівлю клубу та автомобілі.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Новгород-Сіверський район

"У Новгород-Сіверському районі через скид із БпЛА загорівся будинок. Інший населений пункт ворог атакував FPV-дронами - пошкоджені будівля клубу й автівка", - зазначив Чаус.

Чернігівський район

У Чернігівському районі, за його словами, через удар безпілотником пошкоджені вікна в житлових будинках.

Протягом минулої доби російські війська 49 разів обстріляли населені пункти області, зафіксовано 83 вибухи.

Також Чаус повідомив, що лише по обласному центру росіяни 30 жовтня запустили близько 20 ударних дронів, проте влучань по місту не зафіксовано.

