ППО знешкодила балістичну ракету "Іскандер-М" та 107 БпЛА РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 31 жовтня російські окупанти атакували Україну балістикою та 145-ма БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, загарбники випустили балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області.
Також застосували 145 БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 90 з них - "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Знешкоджено одну балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
