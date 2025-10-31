УКР
Новини Результат роботи ППО
ППО знешкодила балістичну ракету "Іскандер-М" та 107 БпЛА РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 31 жовтня 2025 року. Як відпрацювала ППО?

У ніч на 31 жовтня російські окупанти атакували Україну балістикою та 145-ма БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог?

Так, загарбники випустили балістичну ракету Іскандер-М із Ростовської області.

Також застосували 145 БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 90 з них - "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Знешкоджено одну балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Обстріл 31 жовтня. Як відпрацювала ППО?

Автор: 

обстріл (31619) ППО (3678) Повітряні сили (3108) Шахед (1611)
Ну сегодня московиты вечером отгребут от солнцеликого!
показати весь коментар
31.10.2025 09:31 Відповісти
 
 