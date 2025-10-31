ПВО обезвредила одну баллистику "Искандер-М" и 107 БПЛА РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 31 октября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 145 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, захватчики выпустили баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области.

Также применили 145 БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 90 из них – "шахеды".

Читайте также: Враг атаковал Днепр и районы Днепропетровщины дронами и РСЗО: пожары локализованы. ФОТО

Как отработала ПВО?

Уничтожено 1 баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА в 20 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Трое погибших и 9 раненых: последствия ударов РФ по Запорожской области