ПВО обезвредила одну баллистику "Искандер-М" и 107 БПЛА РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 31 октября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 145 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, захватчики выпустили баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области.
Также применили 145 БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.
Около 90 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
Уничтожено 1 баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА в 20 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
