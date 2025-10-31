РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7610 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
823 1

ПВО обезвредила одну баллистику "Искандер-М" и 107 БПЛА РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 31 октября 2025 года. Как отработала ПВО?

В ночь на 31 октября российские оккупанты атаковали Украину баллистикой и 145 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

Так, захватчики выпустили баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области.

Также применили 145 БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Около 90 из них – "шахеды".

Читайте также: Враг атаковал Днепр и районы Днепропетровщины дронами и РСЗО: пожары локализованы. ФОТО

Как отработала ПВО?

Уничтожено 1 баллистическая ракета и 107 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных БПЛА в 20 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Трое погибших и 9 раненых: последствия ударов РФ по Запорожской области

Обстрел 31 октября. Как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (30272) ПВО (3228) Воздушные силы (2766) Шахед (1605)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну сегодня московиты вечером отгребут от солнцеликого!
показать весь комментарий
31.10.2025 09:31 Ответить
 
 