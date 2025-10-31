Трое погибших и 9 раненых: последствия ударов РФ по Запорожской области
В результате российских ударов по Запорожской области за прошедшие сутки погибли 3 человека, 9 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Захватчики атаковали Запорожье, а также Запорожский и Пологовский районы. Всего - 673 удара по 19 населенным пунктам.
Удары по Запорожской области
- РФ нанесла 8 ракетных ударов по Запорожью;
- 4 авиационные атаки по Приморскому, Орехову, Новоуспеновке и Железнодорожному;
- 410 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Кушугум, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Успеновку и Малиновку;
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Степовое, Малиновку, Успеновку и Преображенку;
- 243 артиллерийских удара нанесены по территории Приморского, Степного, Степногорска, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Успеновки и Малиновки.
Поступило 191 сообщение о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
