Враг атаковал Днепр и районы Днепропетровской области дронами и РСЗО: пожары локализованы. ФОТО

Во время ночной атаки на Днепропетровскую область российские дроны и артиллерия стали причиной возгорания частных домов. Пострадавших нет, пожары локализованы.

Вечером и ночью 30 октября российские захватчики нанесли удары по Днепру, что привело к пожарам. Спасатели оперативно потушили огонь, сообщают местные службы.

Удары по районам

Синельниковщина – агрессор применил БПЛА против Шахтерской и Покровской громад. В результате атаки загорелся частный дом, повреждена инфраструктура.

Никопольщина – под удар попали райцентр, Марганец, Покровская и Червоногригоровская громады. Россияне обстреливали FPV-дронами, РСЗО "Град" и артиллерией. Ликвидировано возгорание частного дома.

Обстрелы Днепропетровской области в октябре

В течение октября 2025 года Днепропетровская область подверглась ряду атак со стороны российских войск, в результате которых пострадали гражданские лица, частные дома и объекты инфраструктуры.

25 октября - массированная ракетная атака по Никопольскому району. Погиб один спасатель, еще один получил ранения. Поражены жилые дома и магазины, частично повреждена инфраструктура.

26 октября - враг атаковал область с помощью беспилотников. Силы ПВО сбили по меньшей мере четыре дрона, часть атак привела к повреждению гражданских объектов.

29 октября - серия атак беспилотников по Синельниковскому и Никопольскому районам. Зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры, есть раненые.

В течение месяца фиксировались регулярные удары по Синельниковскому и Никопольскому районам, которые приводили к отключениям света, повреждению предприятий и жилых домов.

