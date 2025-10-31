РУС
Враг с начала года нанес по Сумам 543 удара: 72 погибших, сотни раненых

В Сумах в результате атаки управляемыми авиабомбами ранен мужчина, повреждены дома

С начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. В результате атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.

Отмечается, что количество атак в текущем году уже в четыре раза превысило показатель за весь прошлый год.

Чем била РФ по Сумам

Самым массовым был август - 111 атак за месяц.

"Погибли 72 сумчанина, еще 434 получили ранения. Каждая эта цифра - жизнь, боль и невосполнимая потеря для громады", - подчеркнул первый заместитель начальника Сумской ГВА Геннадий Демьяненко.

Последствия ударов

Под обстрелами ежедневно находятся административные здания, больницы, образовательные учреждения, коммунальные и энергетические объекты, транспорт и бизнес.

Повреждены:

  • 303 нежилых здания, из них 27 разрушены полностью

  • 494 жилых дома, из них 25 - уничтожены

  • 245 многоэтажных домов подверглись разрушениям.

