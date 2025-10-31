Враг с начала года нанес по Сумам 543 удара: 72 погибших, сотни раненых
С начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. В результате атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОВА.
Отмечается, что количество атак в текущем году уже в четыре раза превысило показатель за весь прошлый год.
Чем била РФ по Сумам
-
ударные дроны - 455
-
-
обстрелы из РСЗО - 28
-
ракетные удары - 16
-
артиллерийские удары - 6
Самым массовым был август - 111 атак за месяц.
"Погибли 72 сумчанина, еще 434 получили ранения. Каждая эта цифра - жизнь, боль и невосполнимая потеря для громады", - подчеркнул первый заместитель начальника Сумской ГВА Геннадий Демьяненко.
Последствия ударов
Под обстрелами ежедневно находятся административные здания, больницы, образовательные учреждения, коммунальные и энергетические объекты, транспорт и бизнес.
Повреждены:
-
303 нежилых здания, из них 27 разрушены полностью
-
494 жилых дома, из них 25 - уничтожены
-
245 многоэтажных домов подверглись разрушениям.
