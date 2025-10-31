Россияне обстреляли Сумы: есть попадания и раненые (обновлено)
Российские террористы 30 октября нанесли серию ударов по Ковпаковскому району Сум.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил и.о. мэра города Артем Кобзарь.
По его словам, зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о пострадавших среди мирного населения.
Взрывы, которые вы слышали в городе, - это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие, - написал он в частности.
Кобзарь также призвал местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку атака продолжается.
Обновленная информация
Позже в Сумской ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумы десятью БпЛА всего за час.
"Все удары – прицельно в гражданскую инфраструктуру. Есть попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города. Двум пострадавшим из многоэтажки – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине уже оказали помощь на месте", - сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
Он добавил, что людям, чьи дома повреждены, оказывается необходимая помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.
Обновленная информация
В 00:22 начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в Заречном районе зафиксирован пожар и значительные разрушения, в домах рядом выбиты окна.
Информация о количестве пострадавших в настоящее время уточняется. В укрытии одной из школ открыли штаб и пункт несокрушимости, где можно получить помощь, переночевать, согреться и зарядить гаджеты.
В Ковпаковском районе поврежден еще и двухэтажный жилой дом.
Предварительно известно о четырех пострадавших в этом районе.
Атака российских БПЛА
Ранее сообщалось о взрывах в Днепре.
Также оккупанты нанесли удар по телебашне в центре Чернигова.
В ночь на 30 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки более 700 населенных пунктов остались без света.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль