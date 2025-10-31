Россияне обстреляли Сумы: есть попадания и раненые (обновлено)

Российские террористы 30 октября нанесли серию ударов по Ковпаковскому району Сум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил и.о. мэра города Артем Кобзарь.

По его словам, зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о пострадавших среди мирного населения.

Взрывы, которые вы слышали в городе, - это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие, - написал он в частности.

Кобзарь также призвал местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку атака продолжается.

Обновленная информация

Позже в Сумской ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумы десятью БпЛА всего за час.

"Все удары – прицельно в гражданскую инфраструктуру. Есть попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города. Двум пострадавшим из многоэтажки – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине уже оказали помощь на месте", - сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Он добавил, что людям, чьи дома повреждены, оказывается необходимая помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.

Обновленная информация

В 00:22 начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в Заречном районе зафиксирован пожар и значительные разрушения, в домах рядом выбиты окна.

Информация о количестве пострадавших в настоящее время уточняется. В укрытии одной из школ открыли штаб и пункт несокрушимости, где можно получить помощь, переночевать, согреться и зарядить гаджеты.

В Ковпаковском районе поврежден еще и двухэтажный жилой дом.

Предварительно известно о четырех пострадавших в этом районе.

Атака российских БПЛА

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре.

Также оккупанты нанесли удар по телебашне в центре Чернигова.

В ночь на 30 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки более 700 населенных пунктов остались без света.

