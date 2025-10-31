РУС
Россияне обстреляли Сумы: есть попадания и раненые (обновлено)

Россия атакует Сумы 31 октября: взрывы в городе

Российские террористы 30 октября нанесли серию ударов по Ковпаковскому району Сум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях сообщил и.о. мэра города Артем Кобзарь.

По его словам, зафиксировано пять ударов по гражданской инфраструктуре. Предварительно известно о пострадавших среди мирного населения.

Взрывы, которые вы слышали в городе, - это попадания по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе. Зафиксировано пять ударов. По предварительной информации, есть пострадавшие, - написал он в частности.

Кобзарь также призвал местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку атака продолжается.

Обновленная информация

Позже в Сумской ОВА сообщили, что Россия атаковала Сумы десятью БпЛА всего за час.

"Все удары – прицельно в гражданскую инфраструктуру. Есть попадание в девятиэтажку и двухэтажный жилой дом в разных районах города. Двум пострадавшим из многоэтажки – несовершеннолетней девушке и пожилой женщине уже оказали помощь на месте", - сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

Росія завдала удар по місту Суми 31 жовтня

Он добавил, что людям, чьи дома повреждены, оказывается необходимая помощь. Угроза повторных ударов сохраняется.

Обновленная информация

В 00:22 начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что в Заречном районе зафиксирован пожар и значительные разрушения, в домах рядом выбиты окна.

Информация о количестве пострадавших в настоящее время уточняется. В укрытии одной из школ открыли штаб и пункт несокрушимости, где можно получить помощь, переночевать, согреться и зарядить гаджеты.

В Ковпаковском районе поврежден еще и двухэтажный жилой дом.

Предварительно известно о четырех пострадавших в этом районе.

Читайте также: Атака на Запорожскую область: двое раненых

Атака российских БПЛА

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре.

Также оккупанты нанесли удар по телебашне в центре Чернигова.

В ночь на 30 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки более 700 населенных пунктов остались без света.

