Массированная атака РФ: более 700 населенных пунктов без света, продолжаются восстановительные работы – Минэнерго

В результате третьей с начала месяца массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Украины часть потребителей в нескольких регионах осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Наибольшие разрушения понесли сети в центральных и восточных областях:

Винницкая область - более 400 населенных пунктов без электричества;

Запорожская область - 148 населенных пунктов;

Днепропетровская область - 125;

повреждения также зафиксированы во Львовской области.

Колесник подчеркнул, что спасательные службы и энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

На сегодняшний день почасовые отключения бытовых потребителей отменены по всей стране. Графики ограничения мощности для промышленности действуют только в отдельных регионах для балансировки системы", - отметил он.

Спасатели и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденных объектов и обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей.

В Минэнерго призвали граждан рационально использовать электроэнергию и избегать включения энергоемких приборов в пиковые часы - 7:00-9:00 и 17:00-22:00.

Продолжается подготовка к отопительному сезону

По словам Колесника, энергетики завершили плановые ремонты на ТЭС и ГЭС, восстановили около 10 ГВт мощности и создали резервы оборудования для быстрых аварийно-восстановительных работ.

"Координация действий правительства, местных властей и оперативная работа энергетиков позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение потребителей", - подчеркнул заместитель министра.

Ночной обстрел 30 октября

В ночь на 30 октября во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников и ракетной опасности.

Во многих областях сигнал прозвучал из-за атаки вражеских беспилотников. Впоследствии стало известно об угрозе ракет "Калибр", запущенных Россией по территории Украины. Позже Воздушные Силы сообщили о пусках баллистических ракет "Кинжал".

По обновленной информации, часть ракет была направлена на запад страны.