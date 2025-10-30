Масована атака РФ: понад 700 населених пунктів без світла, тривають відновлювальні роботи – Міненерго

Внаслідок третьої з початку місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру України частина споживачів у кількох регіонах залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго, про це в ефірі телемарафону повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

Найбільших руйнувань зазнали мережі у центральних та східних областях:

Вінниччина - понад 400 населених пунктів без електрики;

Запорізька область - 148 населених пунктів;

Дніпропетровщина - 125;

пошкодження також зафіксовано на Львівщині.

Колісник наголосив, що рятувальні служби та енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, серед постраждалих маленька дитина

На сьогодні погодинні відключення побутових споживачів скасовані по всій країні. Графіки обмеження потужності для промисловості діють лише в окремих регіонах для балансування системи", - зазначив він.

Рятувальники та енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкоджених об’єктів та забезпечити стабільне енергопостачання споживачів.

У Міненерго закликали громадян раціонально використовувати електроенергію та уникати ввімкнення енергоємних приладів у пікові години - 7:00–9:00 та 17:00–22:00.

Триває підготовка до опалювального сезону

За словами Колісника, енергетики завершили планові ремонти на ТЕС і ГЕС, відновили близько 10 ГВт потужності та створили резерви обладнання для швидких аварійно-відновлювальних робіт.

"Координація дій уряду, місцевої влади та оперативна робота енергетиків дозволяє забезпечувати стабільне енергопостачання споживачів", - підкреслив заступник міністра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів: понад 210 атак з початку війни

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.