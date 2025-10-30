Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою: пошкоджено цивільну та критичну інфраструктуру, серед постраждалих маленька дитина

Вночі 30 жовтня російські загарбники завдали комбінованого масованого удару по Вінницькій області. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила начальниця ОВА Наталя Заболотна.

"Маємо постраждалих серед цивільного населення - 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Заболотна зазначила, що усі служби працюють на місцях. Наразі відбувається гасіння пожеж. Вибухотехніки проводять огляд відповідних територій. Комісії фіксують пошкодження цивільних будівель та транспортних засобів.

"Поступово відновлюємо електропостачання в області", - додала начальниця ОВА.

Нічний обстріл 30 жовтня

У ніч на 30 жовтня в усіх областях України оголошували повітряну тривогу через ворожі безпілотники і ракетну небезпеку.

У багатьох областях сигнал прозвучав через атаку ворожих безпілотників. Згодом стало відомо про загрозу ракет "Калібр", запущених Росією по території України. Пізніше Повітряні Сили повідомили про пуски балістичних ракет "Кинджал".

За оновленою інформацією, частина ракет була скерована на захід країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру