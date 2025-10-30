УКР
Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру

Удари по Чернігову

Учора російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Чернігову, Корюківському та Прилуцькому районах. Під атаками опинилися 21 населений пункт та об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері росіяни вдарили безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Обстріли районів

У Корюківському районі ворожий дрон поцілив у складське приміщення - колишній с/г обʼєкт.

У Прилуцькому районі агресор атакував транспортну інфраструктуру.

Минулої доби під ударом опинився 21 населений пункт Чернігівської області. 49 обстрілів - 92 вибухи.

Що з критичної інфраструктури пошкоджено на курщині? Агов, члєнограй.
30.10.2025 10:09 Відповісти
давайте без обмежень - сама курщіна це критична інфраструктура.
30.10.2025 10:17 Відповісти
Про що ви?, шибки побють десь кілометрів за 100 від кремля і буду тиждень з кожного утюга кричати про потужність.
30.10.2025 10:21 Відповісти
Праски.
30.10.2025 10:52 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб були хоч піпєточні намагання зробити сіру зону на брянщині. Мать ***** це заборонив жорстко і повелів тримати двері Чернігівщини завжди відкритими(
30.10.2025 11:19 Відповісти
Чим далі тим більше враження, що Чернігівща жодним чином не цікава.нашій владі, від слова вагалі, бо жодних змін щодо посилення і дієвості захисту неба і всіє Чернігівщини не відбувається.
Навпаки. Цілодобі тривоги. Діти не вчаться, прикордоння пустіє.
Те, що це цілком влаштовує путіна зрозуміло. Але чому план путіна на Чернігівщину має влаштовувати владу на місцях, призначену Зеленським, геть не зрозуміло і немає логічного пояснення, крім самого печального(
Дякую ****** бігусу і його продажній коМанді, яка вранці на днях на пару.хвилин приїхала в Чернігів аби зробити замовний репортаж, про те як круто.і спокійно в Чернігові у центрі міста, до якого.вже.летіли шахеди з усіх.боків. Попили продажні хвойти кави і побачили, що в Чернігові все супер як в Києві, не розуміючи, що їх брехливий.репортеж кошту життя людей, дітей які давно не знають, що таке школа і навчання, а днями сидять по хатам не маючі укриттів в місті де через 7 годин без світла маєш 5 з ним, з темними вулицями де не світиться ЖОДЕН фонар і постійним гулом шахедів на місто, місиа всієї Чернігівшини і вибухами.
Як можна бути такими жернашлюхами продажними не уявляю😡😡😡
А в цей час чернігівці благають на всіх платформах і соцмережах ЗАХИСТИ ЇХ МІСТА І СЕЛА, які меточно тероризуються і знищуються рашистами, яким допомогають як можна.творити цей.терор місцеві зажратті князьки😡😡😡
30.10.2025 11:17 Відповісти
 
 