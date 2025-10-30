Російські дрони вкотре атакували Чернігівщину: пошкоджено критичну інфраструктуру

Учора російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Чернігову, Корюківському та Прилуцькому районах. Під атаками опинилися 21 населений пункт та об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора пізно ввечері росіяни вдарили безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури в центрі Чернігова. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Обстріли районів

У Корюківському районі ворожий дрон поцілив у складське приміщення - колишній с/г обʼєкт.

У Прилуцькому районі агресор атакував транспортну інфраструктуру.

Минулої доби під ударом опинився 21 населений пункт Чернігівської області. 49 обстрілів - 92 вибухи.

