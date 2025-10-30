Российские дроны в очередной раз атаковали Черниговщину: повреждена критическая инфраструктура

Вчера российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Чернигову, Корюковскому и Прилуцкому районам. Под атаками оказались 21 населенный пункт и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

"Вчера поздно вечером россияне нанесли удары беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова. Взрывной волной выбило окна в соседнем жилом многоэтажном доме и административном здании", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки дронов РФ на Черниговщине: повреждены дома, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Обстрелы районов

В Корюковском районе вражеский дрон попал в складское помещение - бывший с/х объект.

В Прилукском районе агрессор атаковал транспортную инфраструктуру.

За прошедшие сутки под ударом оказался 21 населенный пункт Черниговской области. 49 обстрелов - 92 взрыва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Чернигов дронами-камикадзе - есть попадания