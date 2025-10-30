РУС
Новости Обстрелы Черниговщины
760 6

Российские дроны в очередной раз атаковали Черниговщину: повреждена критическая инфраструктура

Удары по Чернигову

Вчера российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Чернигову, Корюковскому и Прилуцкому районам. Под атаками оказались 21 населенный пункт и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

"Вчера поздно вечером россияне нанесли удары беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова. Взрывной волной выбило окна в соседнем жилом многоэтажном доме и административном здании", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки дронов РФ на Черниговщине: повреждены дома, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Обстрелы районов

В Корюковском районе вражеский дрон попал в складское помещение - бывший с/х объект.

В Прилукском районе агрессор атаковал транспортную инфраструктуру.

За прошедшие сутки под ударом оказался 21 населенный пункт Черниговской области. 49 обстрелов - 92 взрыва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Чернигов дронами-камикадзе - есть попадания

Автор: 

обстрел (30244) Чернигов (958) Черниговская область (1379) Корюковский район (34) Прилукский район (27) Черниговский район (112)
Сортировать:
Що з критичної інфраструктури пошкоджено на курщині? Агов, члєнограй.
30.10.2025 10:09 Ответить
30.10.2025 10:09 Ответить
давайте без обмежень - сама курщіна це критична інфраструктура.
30.10.2025 10:17 Ответить
30.10.2025 10:17 Ответить
Про що ви?, шибки побють десь кілометрів за 100 від кремля і буду тиждень з кожного утюга кричати про потужність.
30.10.2025 10:21 Ответить
30.10.2025 10:21 Ответить
Праски.
30.10.2025 10:52 Ответить
30.10.2025 10:52 Ответить
Не пам'ятаю, щоб були хоч піпєточні намагання зробити сіру зону на брянщині. Мать ***** це заборонив жорстко і повелів тримати двері Чернігівщини завжди відкритими(
30.10.2025 11:19 Ответить
30.10.2025 11:19 Ответить
Чим далі тим більше враження, що Чернігівща жодним чином не цікава.нашій владі, від слова вагалі, бо жодних змін щодо посилення і дієвості захисту неба і всіє Чернігівщини не відбувається.
Навпаки. Цілодобі тривоги. Діти не вчаться, прикордоння пустіє.
Те, що це цілком влаштовує путіна зрозуміло. Але чому план путіна на Чернігівщину має влаштовувати владу на місцях, призначену Зеленським, геть не зрозуміло і немає логічного пояснення, крім самого печального(
Дякую ****** бігусу і його продажній коМанді, яка вранці на днях на пару.хвилин приїхала в Чернігів аби зробити замовний репортаж, про те як круто.і спокійно в Чернігові у центрі міста, до якого.вже.летіли шахеди з усіх.боків. Попили продажні хвойти кави і побачили, що в Чернігові все супер як в Києві, не розуміючи, що їх брехливий.репортеж кошту життя людей, дітей які давно не знають, що таке школа і навчання, а днями сидять по хатам не маючі укриттів в місті де через 7 годин без світла маєш 5 з ним, з темними вулицями де не світиться ЖОДЕН фонар і постійним гулом шахедів на місто, місиа всієї Чернігівшини і вибухами.
Як можна бути такими жернашлюхами продажними не уявляю😡😡😡
А в цей час чернігівці благають на всіх платформах і соцмережах ЗАХИСТИ ЇХ МІСТА І СЕЛА, які меточно тероризуються і знищуються рашистами, яким допомогають як можна.творити цей.терор місцеві зажратті князьки😡😡😡
30.10.2025 11:17 Ответить
30.10.2025 11:17 Ответить
 
 