Российские дроны в очередной раз атаковали Черниговщину: повреждена критическая инфраструктура
Вчера российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по Чернигову, Корюковскому и Прилуцкому районам. Под атаками оказались 21 населенный пункт и объекты критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
"Вчера поздно вечером россияне нанесли удары беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в центре Чернигова. Взрывной волной выбило окна в соседнем жилом многоэтажном доме и административном здании", - говорится в сообщении.
Обстрелы районов
В Корюковском районе вражеский дрон попал в складское помещение - бывший с/х объект.
В Прилукском районе агрессор атаковал транспортную инфраструктуру.
За прошедшие сутки под ударом оказался 21 населенный пункт Черниговской области. 49 обстрелов - 92 взрыва.
Навпаки. Цілодобі тривоги. Діти не вчаться, прикордоння пустіє.
Те, що це цілком влаштовує путіна зрозуміло. Але чому план путіна на Чернігівщину має влаштовувати владу на місцях, призначену Зеленським, геть не зрозуміло і немає логічного пояснення, крім самого печального(
Дякую ****** бігусу і його продажній коМанді, яка вранці на днях на пару.хвилин приїхала в Чернігів аби зробити замовний репортаж, про те як круто.і спокійно в Чернігові у центрі міста, до якого.вже.летіли шахеди з усіх.боків. Попили продажні хвойти кави і побачили, що в Чернігові все супер як в Києві, не розуміючи, що їх брехливий.репортеж кошту життя людей, дітей які давно не знають, що таке школа і навчання, а днями сидять по хатам не маючі укриттів в місті де через 7 годин без світла маєш 5 з ним, з темними вулицями де не світиться ЖОДЕН фонар і постійним гулом шахедів на місто, місиа всієї Чернігівшини і вибухами.
Як можна бути такими жернашлюхами продажними не уявляю😡😡😡
А в цей час чернігівці благають на всіх платформах і соцмережах ЗАХИСТИ ЇХ МІСТА І СЕЛА, які меточно тероризуються і знищуються рашистами, яким допомогають як можна.творити цей.терор місцеві зажратті князьки😡😡😡