Россия атаковала Чернигов дронами-камикадзе - есть попадания
Вечером в среду, 29 октября, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной воздушной тревоги зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.
Об этом сообщает Черниговский городской совет. Местные власти подтвердили факт попадания, однако подробности о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока уточняются.
Атака российских беспилотников
Также вечером 29 октября оккупанты обстреляли Запорожье. Об атаке на регион сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.
Глава ОВА уточнил, что российские войска атаковали Беленьковскую громаду Запорожского района.
Ранее россияне атаковали Павлоград, Никопольщину и Синельниковщину: пострадали два человека, повреждены дома, детский сад и автомобили.
