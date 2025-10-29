Россия атаковала Чернигов дронами-камикадзе - есть попадания

Вечером в среду, 29 октября, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной воздушной тревоги зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.

Об этом сообщает Черниговский городской совет. Местные власти подтвердили факт попадания, однако подробности о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока уточняются.

Атака российских беспилотников

Также вечером 29 октября оккупанты обстреляли Запорожье. Об атаке на регион сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал он.

Глава ОВА уточнил, что российские войска атаковали Беленьковскую громаду Запорожского района.

Ранее россияне атаковали Павлоград, Никопольщину и Синельниковщину: пострадали два человека, повреждены дома, детский сад и автомобили.

