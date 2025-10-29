Россияне атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы: пострадали два человека, повреждены дома, детский сад и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня среды, 29 октября, российские захватчики атаковали Павлоградский, Никопольский, а также Синельниковский районы Днепропетровщины. Вследствие вражеских атак пострадали два человека, есть повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил и .о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Павлограду

В Павлограде вследствие вражеской атаки БПЛА пострадали две женщины.

"46-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. 58-летняя – будет лечиться амбулаторно. Повреждена кровля детского сада", – рассказал Гайваненко.

Обстрелы Никопольщины

Вражеские удары FPV-дронами и артиллерией подверглись районный центр, Марганецкая, Покровская, Червоногригоровская и Мировская громады.

Вследствие обстрелов пострадали два дома, хозяйственная постройка, машина и две автозаправочные станции.

Обстрелы Синельниковского района

По Синельниковскому району – Покровской, Межевской и Дубовиковской громадам враг наносил удары КАБами и атаковал беспилотниками.

Возникли пожары. Повреждены инфраструктура, частный дом и автомобиль.

