Российские атаки на Днепропетровщину: ранен мужчина, повреждена инфраструктура и медучреждение. ФОТО

В течение дня 22 октября российские войска били по Павлограду и населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть пострадавший и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко

Никопольский район

Никопольщина с утра была в основном под ударами FPV-дронов. Ударил враг и артиллерией. Попал по райцентру, Мировской и Покровской громадам.

Вследствие вражеского обстрела ранения получил 52-летний мужчина. Он в больнице. Состояние - средней тяжести. Повреждены инфраструктура, медучреждение и гараж.





Синельниковский район

На Синельниковщине в течение дня и, по уточненным данным, ночью страдали Дубовиковская, Межевская, Покровская громады. Противник применял беспилотники, КАБ. Разрушены инфраструктура, автобус. Загорелся частный дом.

Атака на Павлоград

На Павлоград российская армия направила БпЛА. Атаковала инфраструктуру. Возник пожар, огонь потушили.

