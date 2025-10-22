Російські атаки на Дніпропетровщину: поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру та медзаклад. ФОТО

Упродовж дня 22 жовтня російські війська били по Павлограду та населених пунктах Нікопольського й Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждалий та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

Нікопольщина від ранку була здебільшого під ударами FPV-дронів. Влучив ворог і артилерією. Поцілив по райцентру, Мирівській і Покровській громадах.

Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістав 52-річний чоловік. Він у лікарні. Стан – середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, медзаклад і гараж.





Синельниківський район

На Синельниківщині протягом дня та, за уточненими даними, вночі потерпали Дубовиківська, Межівська, Покровська громади. Противник застосовував безпілотники, КАБ. Потрощені інфраструктура, автобус. Зайнявся приватний будинок.

Атака на Павлоград

На Павлоград російська армія спрямувала БпЛА. Атакувала інфраструктуру. Виникла пожежа, вогонь загасили.

