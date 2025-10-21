Обстріли Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівки та газогін. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 21 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Гатив по райцентру, Покровській і Мирівській громадах.
Поранена 66-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Унаслідок атак виникла пожежа, її загасили. Пошкоджені інфраструктура, 4 п'ятиповерхівки, 2 авто, газогін.
Синельниківський район
По Синельниківщині російська армія поцілила КАБами. Гучно було у Покровській громаді. Там ніхто не постраждав.
