Обстріли Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівки та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 21 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Гатив по райцентру, Покровській і Мирівській громадах.

Поранена 66-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Обстріли Дніпропетровщини

Унаслідок атак виникла пожежа, її загасили. Пошкоджені інфраструктура, 4 п'ятиповерхівки, 2 авто, газогін.

Синельниківський район

По Синельниківщині російська армія поцілила КАБами. Гучно було у Покровській громаді. Там ніхто не постраждав.

Обстріли Дніпропетровщини

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

обстріл (31454) Дніпропетровська область (4390) Нікопольський район (488) Синельниківський район (309)
