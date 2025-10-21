Обстріли Дніпропетровщини: поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівки та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 21 жовтня російські війська завдавали ударів по населених пунктах нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

Нікопольський район

По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та артилерією. Гатив по райцентру, Покровській і Мирівській громадах.

Поранена 66-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Унаслідок атак виникла пожежа, її загасили. Пошкоджені інфраструктура, 4 п'ятиповерхівки, 2 авто, газогін.

Синельниківський район

По Синельниківщині російська армія поцілила КАБами. Гучно було у Покровській громаді. Там ніхто не постраждав.

