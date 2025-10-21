РУС
Обстрелы Днепропетровщины: ранена женщина, повреждена инфраструктура, многоэтажки и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 21 октября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

По Никопольщине агрессор бил FPV-дронами и артиллерией. Бил по райцентру, Покровской и Мировской громадах.

Ранена 66-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Обстрелы Днепропетровщины

Вследствие атак возник пожар, его потушили. Повреждены инфраструктура, 4 пятиэтажки, 2 авто, газопровод.

Синельниковский район

По Синельниковщине российская армия попала КАБами. Громко было в Покровской громаде. Там никто не пострадал.

