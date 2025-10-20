РУС
Россияне ракетами и БПЛА атаковали Павлоград и Никопольщину: пострадали 16 человек. ФОТОрепортаж

Армия РФ обстреляла Павлоградский район ракетами и дронами: ранены 16 человек, повреждена инфраструктура. Враг также атаковал Никопольщину артиллерией и FPV-дронами, разрушено жилье и агропредприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОВА.

Павлоград

В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них - госпитализированы. Четверо - "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.

Беспилотник агрессор направил и на Вербковскую громаду. Там также было возгорание.

Никопольщина

По Никопольщине российская армия била артиллерией и FPV-дронами. Попала по самому Никополю, а еще Покровской и Мировской громадах.

Повреждены агрофирма, многоэтажка, 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки, газопровод, линии электропередач.

Обстрел Никопольщины 20 октября
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области.

