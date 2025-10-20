Нацгвардеец насмерть сбил подростка в Кривом Роге: его задержали, - ГБР. ФОТО
Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге на пешеходном переходе насмерть сбил несовершеннолетнего юношу.
Об этом пишет пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Детали ДТП
По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил юношу 2011 года рождения, переходившего дорогу на пешеходном переходе.
Из-за травм ребенок погиб.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГБР для установления обстоятельств трагедии и проведения первоочередных следственных действий.
Водитель был трезв
Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.
В рамках досудебного расследования назначен комплекс экспертиз, в частности - автотехническую и трасологическую.
Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
