Нацгвардеец насмерть сбил подростка в Кривом Роге: его задержали, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии Украины, который 18 октября в Кривом Роге на пешеходном переходе насмерть сбил несовершеннолетнего юношу.

Об этом пишет пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Детали ДТП

По предварительным данным, военнослужащий не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил юношу 2011 года рождения, переходившего дорогу на пешеходном переходе.

Из-за травм ребенок погиб.

Смертельное ДТП в Кривом Роге: ГБР задержало нацгвардейца

На место происшествия сразу прибыли сотрудники ГБР для установления обстоятельств трагедии и проведения первоочередных следственных действий.

Водитель был трезв

Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии.

В рамках досудебного расследования назначен комплекс экспертиз, в частности - автотехническую и трасологическую.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

