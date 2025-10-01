РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8871 посетитель онлайн
Новости Смертельные ДТП ДТП с участием полицейских
1 435 3

Патрульный полицейский насмерть сбил военного в Чернигове. ГБР проводит расследование

В Чернигове авто патрульной полиции насмерть сбило военного
Фото: Суспільне Чернігів

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего в ДТП с участием патрульного полицейского в Чернигове 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

По информации следствия, 30 сентября около 20:00 в городе Чернигов сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

Военнослужащий от полученных травм скончался на месте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранитель устроил смертельное ДТП на Ровенщине: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, водитель находился в трезвом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины(нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Сейчас назначен ряд экспертиз. По этим результатам следователи примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина сбил двух военных во время проверки документов в Тернополе

Автор: 

ДТП (7748) Нацполиция (16794) Чернигов (918) военнослужащие (6311) ГБР (3223) Черниговская область (1290) Черниговский район (73)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мусора..
показать весь комментарий
01.10.2025 15:28 Ответить
Патрульний поліціянт (водій перебував у тверезому стані) на смерть збив військового який переходив дорогу на пішохідному переході ......
показать весь комментарий
01.10.2025 15:47 Ответить
😂😂🤣,коли це поліцаї своїх здавали.
показать весь комментарий
01.10.2025 16:15 Ответить
 
 