Патрульный полицейский насмерть сбил военного в Чернигове. ГБР проводит расследование

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту гибели военнослужащего в ДТП с участием патрульного полицейского в Чернигове 30 сентября.

По информации следствия, 30 сентября около 20:00 в городе Чернигов сотрудник патрульной полиции, управляя служебным автомобилем, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

Военнослужащий от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным, водитель находился в трезвом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины(нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Сейчас назначен ряд экспертиз. По этим результатам следователи примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

