Патрульний поліціянт на смерть збив військового у Чернігові. ДБР проводить розслідування

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця в ДТП за участю патрульного поліціянта у Чернігові 30 вересня.

За інформацією слідства, 30 вересня близько 20:00 у місті Чернігів співробітник патрульної поліції, керуючи службовим автомобілем, не вибрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Військовослужбовець від отриманих травм помер на місці.

За попередніми даними, водій перебував у тверезому стані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За цими результатами слідчі ухвалять рішення про повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

