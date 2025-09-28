Чоловік збив двох військових під час перевірки документів у Тернополі
27 вересня у Тернополі чоловік вчинив наїзд на двох військовослужбовців після того, як вони хотіли перевірити його військово-облікові документи.
Про це повідомили в поліції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.
Увечері 27 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців.
За попередньою інформацією, під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав їхати, унаслідок чого двоє військових зазнали травм.
Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав, розповіли в поліції.
Потерпілих військових доправили до лікарні. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.
Правоохоронці також розв'язують питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
гумовою кулею в армовану гуму - а інтелект в ТЦК на висоті
"Людей з розумовою відсталістю тепер вважають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та медичних підрозділах" - офіційна заява директорки Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксани Сухорукової.
"Робити я не вмію, А красти ще боюся. Поїду я до Києва, В поліцію наймуся! !
було б цікаво почитати - тцкун стріляв гумою по гумі та поцілив колезі в сраку на голові
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
Кинули дурному наріду відмазку - нате вам зелених щмарклів миску - їжте не обляпайтесь.
А що, ці "військові" й запис з боді-камери мають? Чи може поліція має? Чекаємо відео
Сказала медикиня з 28 ОМБр
Пасть порву, моргала виколю.
гумові і "хоробрі"
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.
Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру...
Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
тєло повинно бути справедливо засуджено та отримати пожиттєво з конфіскацією по всьому світу!
тєло і співучасники!
В ***** вони потрібні?
Позбавляти громадянства людей які не хочуть захищати свою країну. Нехай пишуть заявки в програму "Хачу жить" і на рашу .
Сказав ухилянт - тцкун
Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3574711
Бо бойові в ТЦК вкрай рідко переводяться. Куди завгодно, але не в ТЦК. Для обмежено придатних купа інших вакансій.
Іншими словами, загальна думка тих, хто воює - переводиться дослужувати саме в ТЦК - западло.
Самому ж буде неприємно бачити навколо себе тих тилових штафірок.
2. Ухилянти. Шо ж ви за істоти такі? 3,5 років не можу зрозуміти - як можна так жити і себе ще й виправдовувати?
Якби я не міг мобілізуватися (за станом здоров'я, за станом здоров'я рідних, чи був супер-профі заброньованим цінним спеціалістом в критичній галузі) - щовечора б гриз собі лікті та переживав за те, що я чмо. Та спився б, напевно.
Бо не можна.
Бо війна.
Бо ти Чоловік.
Як ви з цим живете, не уявляю..
Зробив з армії рабство від якого всі шарахуються, ховаються і біжать. Все лихо йде від недоумка безталанного обдовбаного президента