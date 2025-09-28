Чоловік збив двох військових під час перевірки документів у Тернополі

27 вересня у Тернополі чоловік вчинив наїзд на двох військовослужбовців після того, як вони хотіли перевірити його військово-облікові документи.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері 27 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців.

За попередньою інформацією, під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав їхати, унаслідок чого двоє військових зазнали травм.

Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав, розповіли в поліції.

Потерпілих військових доправили до лікарні. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

Правоохоронці також розв'язують питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

