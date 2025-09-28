УКР
Наїзд на військових у Тернополі
3 315 74

Чоловік збив двох військових під час перевірки документів у Тернополі

27 вересня у Тернополі чоловік вчинив наїзд на двох військовослужбовців після того, як вони хотіли перевірити його військово-облікові документи.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини, інформує Цензор.НЕТ.

Увечері 27 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Іванни Блажкевич водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на двох військовослужбовців.

За попередньою інформацією, під час відпрацювання військові перевіряли у водія військово-облікові документи. Чоловік відмовився їх надати, зачинився в автомобілі та згодом почав їхати, унаслідок чого двоє військових зазнали травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 69 загиблих і 99 травмованих: оголошено підозри у 178 справах про ДТП, розслідування яких "висіло" роками, - Кравченко

Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав, розповіли в поліції.

Потерпілих військових доправили до лікарні. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють записи з камер відеоспостереження, опитують свідків та очевидців.

Правоохоронці також розв'язують питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

ДТП (4544) Тернопіль (416) наїзд (17) військовослужбовці (4943) Тернопільська область (626) Тернопільський район (22)
Топ коментарі
Найперше, треба усунути причини,а не наслідки: спитати з авторів бусифікації.
показати весь коментар
28.09.2025 11:27 Відповісти
і знову за рибу гроші!
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
показати весь коментар
28.09.2025 11:28 Відповісти
"Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав"

гумовою кулею в армовану гуму - а інтелект в ТЦК на висоті
показати весь коментар
28.09.2025 11:26 Відповісти
А з тих пір, як ти став військовозобов'язаний!!! Так у законодавстві України виписано!
показати весь коментар
28.09.2025 11:30 Відповісти
"Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав"

гумовою кулею в армовану гуму - а інтелект в ТЦК на висоті
показати весь коментар
28.09.2025 11:26 Відповісти
Один з основних критеріїв відбору мабуть.
"Людей з розумовою відсталістю тепер вважають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та медичних підрозділах" - офіційна заява директорки Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксани Сухорукової.
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
це мабуть так само як мусора .. "не навчені воювати" - мабуть їх без толку вчити - саме це мав на увазі міністр клименко )))

"Робити я не вмію, А красти ще боюся. Поїду я до Києва, В поліцію наймуся! !
показати весь коментар
28.09.2025 11:36 Відповісти
Добре, що він не підстрелив когось із своїх коллег...
показати весь коментар
28.09.2025 11:37 Відповісти
шкода як раз )))

було б цікаво почитати - тцкун стріляв гумою по гумі та поцілив колезі в сраку на голові
показати весь коментар
28.09.2025 11:38 Відповісти
Й рікошетом получив би тою кулею в лоба, й згідно теорії Арсенія Я., якщо куля в лоба то куля в лоба, та можливо ще отримає державну нагороду за бойову операцію.
показати весь коментар
28.09.2025 11:46 Відповісти
И инвалидность, за ранение в голову.
показати весь коментар
28.09.2025 12:34 Відповісти
Найперше, треба усунути причини,а не наслідки: спитати з авторів бусифікації.
показати весь коментар
28.09.2025 11:27 Відповісти
Перевіркою документів повинна займатися поліція!!!
показати весь коментар
28.09.2025 11:33 Відповісти
Та ж на паузі,вона,Конституція.
показати весь коментар
28.09.2025 11:36 Відповісти
Поліцію, яка в перші дні повномаштабного нападу підсцикнула і сиділа в тилах і "котлах" Мукачево, підЗЕлупна смердча пліснява приберігає для охорони власних дорогоцінних анусів....
показати весь коментар
28.09.2025 12:05 Відповісти
і знову за рибу гроші!
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
показати весь коментар
28.09.2025 11:28 Відповісти
клоун, йди на нах***! кацапска мразота, ану розкажи хто і що чекає
показати весь коментар
28.09.2025 12:26 Відповісти
Патріоти України ,в перші дні нападу московських банд, добровільно пішли в Тер. оборону і стали на захист держави, а всячеська підЗЕлупна мелоч пузатая ігнорує повістки военкомату і ховається по ничках? І чому президент Зеленський не "запиляє " відосік із зверненням до 13 млн. своїх виборців стати на захист України, а сидить в бункері біля мангала і приймає "дорожку" колупаючи у носі. А на сторінках інету підЗЕлупна пліснява розмазує соплі про працівників военкомату коли пакують ухилянтів які ігнорують повістки для призову в ЗСУ. ПС. 50 тис. Громадян України після нападу московських банд трупоїдів, повернулося із за кордону і добровільно стали на захист Батьківщини. В той же час декілька млн. шашличників, приколістів пофігістів, виборців квартальних клоунів дегенератів накивало п.ятами на "гнилий Захід". Підле гниле сміття під визначенням манкурти малороси.
показати весь коментар
28.09.2025 12:29 Відповісти
всех тецекунов- утопить в общественном. туалете
показати весь коментар
28.09.2025 12:32 Відповісти
А де були поліцейські, які повинні бути в "групі оповіщення"?
показати весь коментар
28.09.2025 11:29 Відповісти
А де нагрудні камери в тцк??(((Шмигаля??
показати весь коментар
28.09.2025 11:35 Відповісти
Які камори? Муляжі? Кому вони потрібні і хто контролює що там записано чи ні?
Кинули дурному наріду відмазку - нате вам зелених щмарклів миску - їжте не обляпайтесь.
показати весь коментар
28.09.2025 12:35 Відповісти
"...вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль" - просто "геній"
А що, ці "військові" й запис з боді-камери мають? Чи може поліція має? Чекаємо відео
показати весь коментар
28.09.2025 11:30 Відповісти
Гніди ухилянти ще гірше кацапів.
показати весь коментар
28.09.2025 11:31 Відповісти
особливо 4х кратний ухилянт Оманська Гнида
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
Inna vid Гніди ухилянти ще гірше кацапів.

Сказала медикиня з 28 ОМБр
показати весь коментар
28.09.2025 11:54 Відповісти
"Пристрої для відстрілу гумових куль" на заходи оповіщення видають?
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
Військовослужбовці не мають права перевіряти документи у громадян. Так чи ні?
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
а тим більше застосовувати зброю проти цивільних!!!!!!
показати весь коментар
28.09.2025 11:41 Відповісти
Військові стояли прямо на дорозі?
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
Скорее всего заблокировали машину своими героическими телами.
показати весь коментар
28.09.2025 11:36 Відповісти
Поясню чітко. Мій військовий квиток забрали, це протизаконно, мене не. Я, зберіг копію в папері і в смартфоні. Хоч деколи дивляться не злим тихим оком.
Пасть порву, моргала виколю.
показати весь коментар
28.09.2025 11:42 Відповісти
ну це ж топовий СПЕЦНАЗ "військових" - тцкунішки

гумові і "хоробрі"
показати весь коментар
28.09.2025 11:42 Відповісти
Гірше кацапів ухилянти!
показати весь коментар
28.09.2025 11:36 Відповісти
Коли перевіряють документи у шофера, то стоять збоку а не перед капотом.
показати весь коментар
28.09.2025 11:37 Відповісти
Сзаді,ліворуч, не ідея. Так техніка безпеки.
показати весь коментар
28.09.2025 11:46 Відповісти
То є так, у людини може виникнути панічна атака, він міг бути у полоні чи під окупацією, і при оточенні його війсковими, це викликало таку реакцію тому що він це міг сприйняти за напад та спробу зробити йому шкоду.
показати весь коментар
28.09.2025 11:53 Відповісти
То військовослужбовці,то тцк.Крутять,як хочуть.
показати весь коментар
28.09.2025 11:38 Відповісти
Якщо ухилянти гірше кацапів, чому ви обрали 4 разового ухилянта президентом?
показати весь коментар
28.09.2025 11:40 Відповісти
Щоб АРТЕМ мав про що спитати.
показати весь коментар
28.09.2025 11:53 Відповісти
" Тєло мало 6+ років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.
Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру...

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
показати весь коментар
28.09.2025 11:41 Відповісти
тєло повинно понести справедливе покарання!
тєло повинно бути справедливо засуджено та отримати пожиттєво з конфіскацією по всьому світу!
тєло і співучасники!
показати весь коментар
28.09.2025 11:45 Відповісти
нема відео - значить тцк *******.такий вердикт кабінету міністрів.
показати весь коментар
28.09.2025 11:42 Відповісти
Чому військові не країну боронять, а в тилу вештаються по вулицях і документи у цивільних перевіряють? Якого роду військ ті військові?
показати весь коментар
28.09.2025 11:47 Відповісти
Військові це мобілізовані цивільні.Ти ж засцяв стать військовим,то сиди і не варнякай.
показати весь коментар
28.09.2025 11:59 Відповісти
Валерія Сушкова, перестаньте вертіти фактами, подавайте інформацію об'єктивно
показати весь коментар
28.09.2025 11:47 Відповісти
Тю, вона за це грошенята отримує, а хто кого і нахіба....їй до ****
показати весь коментар
28.09.2025 11:58 Відповісти
То є так, цікаво а де відос з двох або більш бодікамер?
показати весь коментар
28.09.2025 11:48 Відповісти
Ухилянт на сьогодні це новостворена каста недоторканих, фізичну силу застосувати не можна, "посадити" не можна, але їм можна все щоб захистити своє хутро.
В ***** вони потрібні?
Позбавляти громадянства людей які не хочуть захищати свою країну. Нехай пишуть заявки в програму "Хачу жить" і на рашу .
показати весь коментар
28.09.2025 11:48 Відповісти
Гарно ви описали ухилянтів з ТЦК .
показати весь коментар
28.09.2025 11:49 Відповісти
так піди в нічний клуб і розкажи це мажорам.тобі разом з тцкашніками їбло розібють і поліція не втручатиметься.це ж не комбайнери з будівельниками.
показати весь коментар
28.09.2025 11:50 Відповісти
а то ти не з тих мажорів?
показати весь коментар
28.09.2025 12:11 Відповісти
це щось міняє в системі що створив боневтік ?
показати весь коментар
28.09.2025 12:26 Відповісти
Максим #609550 Ухилянт на сьогодні це новостворена каста недоторканих.....

Сказав ухилянт - тцкун
показати весь коментар
28.09.2025 11:59 Відповісти
Погоджуюсь з паном Максимом, дійсно, всі ці ухилянти - держчиновники, поліцаї, судді, прокурори, митники, бебешники, депутати всіх штибів та рангів, медіашлюхи, та й самі тцкуни вже давно перетворились на касту недоторканих!
показати весь коментар
28.09.2025 12:06 Відповісти
Перевіряти документи має право тільки поліція а не тцкшники.
показати весь коментар
28.09.2025 11:51 Відповісти
Не розумію щенячої радості.Збив ухилянт 2-х працівників тцк.В залежності від тяжкості травм-або адмінка з чималим штрафом і втрата прав,або кримінальна відповідальність.В любому випадку за кермо вже не сяде,а тцкшники такого не забудуть і помандрує воно до навчального центру.
показати весь коментар
28.09.2025 11:55 Відповісти
Приблизно так, а цей оповіщун отримав хоча б догану?
показати весь коментар
28.09.2025 11:56 Відповісти
діди у трунах перевертаються від того У ЩО перетворилося славне місто Тернопіль! місцева мразота замість побиття москалів воліє ховатися від мобілізації і у своїй ссиклівості "звинувачувати" ТЦК!
показати весь коментар
28.09.2025 12:02 Відповісти
в м.Старий Самбір начальник тцк неодноразово звинувачений в аферизмі,до війська ніякого відношення не мав.Невже немає достойного воїна з пораненням чи ампутацією? прізвище клоуна цінкевич микола
показати весь коментар
28.09.2025 12:06 Відповісти
На цьому форумі таке не пожна коментувати, а то бан получиш. Свобода слова
показати весь коментар
28.09.2025 12:08 Відповісти
Навала ухилянтів на цю гілку...
показати весь коментар
28.09.2025 12:09 Відповісти
нині це це "привілейований" клас в Україні - всі закони зобов'язують захищати їхні "права" і їм дозволено хезати на свої ОБОВ'ЯЗКИ з великої дзвіниці!
показати весь коментар
28.09.2025 12:15 Відповісти
Да всім притомним людям насрати на думки анонімів в інтернеті... 😁😁🫡
показати весь коментар
28.09.2025 12:21 Відповісти
у "притомних" як ти, я б настійно рекомендував компітентним органам уважно перевіряти айпіадресу!
показати весь коментар
28.09.2025 12:29 Відповісти
Згадалось...

Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3574711
показати весь коментар
28.09.2025 12:10 Відповісти
А нарік теж виходить військовий
показати весь коментар
28.09.2025 12:10 Відповісти
1. Особисто мені контингент, що служить в ТЦК, теж не подобається. Бойових там практично нема.
Бо бойові в ТЦК вкрай рідко переводяться. Куди завгодно, але не в ТЦК. Для обмежено придатних купа інших вакансій.
Іншими словами, загальна думка тих, хто воює - переводиться дослужувати саме в ТЦК - западло.
Самому ж буде неприємно бачити навколо себе тих тилових штафірок.

2. Ухилянти. Шо ж ви за істоти такі? 3,5 років не можу зрозуміти - як можна так жити і себе ще й виправдовувати?
Якби я не міг мобілізуватися (за станом здоров'я, за станом здоров'я рідних, чи був супер-профі заброньованим цінним спеціалістом в критичній галузі) - щовечора б гриз собі лікті та переживав за те, що я чмо. Та спився б, напевно.
Бо не можна.
Бо війна.
Бо ти Чоловік.

Як ви з цим живете, не уявляю..
показати весь коментар
28.09.2025 12:14 Відповісти
не спокушайтеся - поставлять до ТЦК 100% фронтовиків, фекальні маси ухилянтів завтра скажуть "не таке" ТЦК!
показати весь коментар
28.09.2025 12:19 Відповісти
Навіщо ви знову пишете цей потік свідомості? З вас вже весь форум регоче
показати весь коментар
28.09.2025 12:19 Відповісти
Все, що залишається - ховатися по хатах, не виходити на вулицю, щоб не загребли, самостверджуватися під анонімними ніками на Цензорі, щоб "пореготати" над тими, хто воює.
показати весь коментар
28.09.2025 12:21 Відповісти
Так це ви по хатах ховаєтеся, самі про це писали))) А, я забув: воює один Боянов. Інших військових не існує. І спорядження і зброя і обладнання, яким користується Боянов, не в тилу виготовляють, а воно в само в лісі виростає
показати весь коментар
28.09.2025 12:26 Відповісти
Ключове слово - живуть.
показати весь коментар
28.09.2025 12:27 Відповісти
Дуже цікаво. Що ж таке могло там статись, наїхав аж на двох військових після того як вони його спинили. Чим наїхав?
показати весь коментар
28.09.2025 12:22 Відповісти
Ладно ти жлобишся проіндексувати раз на три роки "зарплати", ладно жлобишся хоч частково на контрактників. Але терміни служби, наприклад 1 рік служби 1 рік відстрочки для бойових і 2 -1 для тилових ти міг зробити? Відпустки збільшувати міг?
Зробив з армії рабство від якого всі шарахуються, ховаються і біжать. Все лихо йде від недоумка безталанного обдовбаного президента
показати весь коментар
28.09.2025 12:25 Відповісти
 
 