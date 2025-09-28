Мужчина сбил двух военных во время проверки документов в Тернополе

27 сентября в Тернополе мужчина совершил наезд на двух военнослужащих после того, как они хотели проверить его военно-учетные документы.

Об этом сообщили в полиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.

По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал ехать, вследствие чего двое военных получили травмы.

Еще один военный выстрелил в колесо автомобиля устройством для отстрела резиновых пуль. Вследствие этого никто не пострадал, рассказали в полиции.

Пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Правоохранители также решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

