Мужчина сбил двух военных во время проверки документов в Тернополе
27 сентября в Тернополе мужчина совершил наезд на двух военнослужащих после того, как они хотели проверить его военно-учетные документы.
Об этом сообщили в полиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.
Вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.
По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал ехать, вследствие чего двое военных получили травмы.
Еще один военный выстрелил в колесо автомобиля устройством для отстрела резиновых пуль. Вследствие этого никто не пострадал, рассказали в полиции.
Пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.
Правоохранители также решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Людей з розумовою відсталістю тепер вважають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та медичних підрозділах" - офіційна заява директорки Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксани Сухорукової.
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
все побачиш на собі!
справжні воїни на фронті за мотивовану мобілізацію!!!!
командирам на фронті не потрібні сзчешники, алкаші та наркомани у підрозділах!!!!!
Кинули дурному наріду відмазку - нате вам зелених щмарклів миску - їжте не обляпайтесь.
А що, ці "військові" й запис з боді-камери мають? Чи може поліція має? Чекаємо відео
Сказала медикиня з 28 ОМБр
Пасть порву, моргала виколю.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.
Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру...
Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
тєло повинно бути справедливо засуджено та отримати пожиттєво з конфіскацією по всьому світу!
тєло і співучасники!
В ***** вони потрібні?
Позбавляти громадянства людей які не хочуть захищати свою країну. Нехай пишуть заявки в програму "Хачу жить" і на рашу .
Сказав ухилянт - тцкун
І всім іншим також рекмендую цю статтю.
Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3574711
Бо бойові в ТЦК вкрай рідко переводяться. Куди завгодно, але не в ТЦК. Для обмежено придатних купа інших вакансій.
Іншими словами, загальна думка тих, хто воює - переводиться дослужувати саме в ТЦК - западло.
Самому ж буде неприємно бачити навколо себе тих тилових штафірок.
2. Ухилянти. Шо ж ви за істоти такі? 3,5 років не можу зрозуміти - як можна так жити і себе ще й виправдовувати?
Якби я не міг мобілізуватися (за станом здоров'я, за станом здоров'я рідних, чи був супер-профі заброньованим цінним спеціалістом в критичній галузі) - щовечора б гриз собі лікті та переживав за те, що я чмо. Та спився б, напевно.
Бо не можна.
Бо війна.
Бо ти Чоловік.
Як ви з цим живете, не уявляю..
Зробив з армії рабство від якого всі шарахуються, ховаються і біжать. Все лихо йде від недоумка безталанного обдовбаного президента