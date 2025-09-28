РУС
Новости Наезд на военных в Тернополе
3 671 86

Мужчина сбил двух военных во время проверки документов в Тернополе

В Тернополе мужчина наехал на двух военных

27 сентября в Тернополе мужчина совершил наезд на двух военнослужащих после того, как они хотели проверить его военно-учетные документы.

Об этом сообщили в полиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Иванны Блажкевич водитель автомобиля Daewoo Lanos совершил наезд на двух военнослужащих.

По предварительной информации, во время отработки военные проверяли у водителя военно-учетные документы. Мужчина отказался их предоставить, закрылся в автомобиле и впоследствии начал ехать, вследствие чего двое военных получили травмы.

Еще один военный выстрелил в колесо автомобиля устройством для отстрела резиновых пуль. Вследствие этого никто не пострадал, рассказали в полиции.

Пострадавших военных доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Правоохранители также решают вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

+23
Найперше, треба усунути причини,а не наслідки: спитати з авторів бусифікації.
28.09.2025 11:27 Ответить
+23
і знову за рибу гроші!
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
28.09.2025 11:28 Ответить
+21
"Ще один військовий вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль. Внаслідок цього ніхто не постраждав"

гумовою кулею в армовану гуму - а інтелект в ТЦК на висоті
28.09.2025 11:26 Ответить
А з тих пір, як ти став військовозобов'язаний!!! Так у законодавстві України виписано!
28.09.2025 11:30 Ответить
Один з основних критеріїв відбору мабуть.
"Людей з розумовою відсталістю тепер вважають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та медичних підрозділах" - офіційна заява директорки Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони Оксани Сухорукової.
28.09.2025 11:34 Ответить
Добре, що він не підстрелив когось із своїх коллег...
28.09.2025 11:37 Ответить
Й рікошетом получив би тою кулею в лоба, й згідно теорії Арсенія Я., якщо куля в лоба то куля в лоба, та можливо ще отримає державну нагороду за бойову операцію.
28.09.2025 11:46 Ответить
И инвалидность, за ранение в голову.
28.09.2025 12:34 Ответить
Перевіркою документів повинна займатися поліція!!!
28.09.2025 11:33 Ответить
Та ж на паузі,вона,Конституція.
28.09.2025 11:36 Ответить
Поліцію, яка в перші дні повномаштабного нападу підсцикнула і сиділа в тилах і "котлах" Мукачево, підЗЕлупна смердча пліснява приберігає для охорони власних дорогоцінних анусів....
28.09.2025 12:05 Ответить
і знову за рибу гроші!
коли тцк когось крутить, так представник тцк!
коли у відповідь прилітає справедливість, то відразу військовослужбовець.
ой, хлопці, навіть не уявляю, що на вас чекає після демобілізації справжніх воїнів з фронту......
28.09.2025 11:28 Ответить
клоун, йди на нах***! кацапска мразота, ану розкажи хто і що чекає
28.09.2025 12:26 Ответить
то, ти не куди не біжи, після відміни військового стану. продовжуй ходити на роботу у тцк.
все побачиш на собі!
28.09.2025 12:42 Ответить
Патріоти України ,в перші дні нападу московських банд, добровільно пішли в Тер. оборону і стали на захист держави, а всячеська підЗЕлупна мелоч пузатая ігнорує повістки военкомату і ховається по ничках? І чому президент Зеленський не "запиляє " відосік із зверненням до 13 млн. своїх виборців стати на захист України, а сидить в бункері біля мангала і приймає "дорожку" колупаючи у носі. А на сторінках інету підЗЕлупна пліснява розмазує соплі про працівників военкомату коли пакують ухилянтів які ігнорують повістки для призову в ЗСУ. ПС. 50 тис. Громадян України після нападу московських банд трупоїдів, повернулося із за кордону і добровільно стали на захист Батьківщини. В той же час декілька млн. шашличників, приколістів пофігістів, виборців квартальних клоунів дегенератів накивало п.ятами на "гнилий Захід". Підле гниле сміття під визначенням манкурти малороси.
28.09.2025 12:29 Ответить
Справжні воїни на фронті проти мобілізації, вони готові роками сидіти на мерзлій землі під дронами та кабами, без заміни та ротацій, тільки б цивільні чоловіки могли трахать тьолок, качати біцуху в спортзалі і бухати!
28.09.2025 12:39 Ответить
справжні воїни на фронті, категорично проти бусифікації!!!!!
справжні воїни на фронті за мотивовану мобілізацію!!!!
командирам на фронті не потрібні сзчешники, алкаші та наркомани у підрозділах!!!!!
28.09.2025 12:45 Ответить
написав "справжній воїн" гріша 🤮
28.09.2025 12:45 Ответить
А де були поліцейські, які повинні бути в "групі оповіщення"?
28.09.2025 11:29 Ответить
А де нагрудні камери в тцк??(((Шмигаля??
показать весь комментарий
28.09.2025 11:35 Ответить
Які камори? Муляжі? Кому вони потрібні і хто контролює що там записано чи ні?
Кинули дурному наріду відмазку - нате вам зелених щмарклів миску - їжте не обляпайтесь.
28.09.2025 12:35 Ответить
"...вистрілив у колесо автомобіля пристроєм для відстрілу гумових куль" - просто "геній"
А що, ці "військові" й запис з боді-камери мають? Чи може поліція має? Чекаємо відео
28.09.2025 11:30 Ответить
Гніди ухилянти ще гірше кацапів.
28.09.2025 11:31 Ответить
Inna vid Гніди ухилянти ще гірше кацапів.

Сказала медикиня з 28 ОМБр
28.09.2025 11:54 Ответить
"Пристрої для відстрілу гумових куль" на заходи оповіщення видають?
28.09.2025 11:34 Ответить
Військовослужбовці не мають права перевіряти документи у громадян. Так чи ні?
28.09.2025 11:34 Ответить
а тим більше застосовувати зброю проти цивільних!!!!!!
28.09.2025 11:41 Ответить
Військові стояли прямо на дорозі?
28.09.2025 11:34 Ответить
Скорее всего заблокировали машину своими героическими телами.
28.09.2025 11:36 Ответить
Поясню чітко. Мій військовий квиток забрали, це протизаконно, мене не. Я, зберіг копію в папері і в смартфоні. Хоч деколи дивляться не злим тихим оком.
Пасть порву, моргала виколю.
28.09.2025 11:42 Ответить
Гірше кацапів ухилянти!
28.09.2025 11:36 Ответить
Коли перевіряють документи у шофера, то стоять збоку а не перед капотом.
28.09.2025 11:37 Ответить
Сзаді,ліворуч, не ідея. Так техніка безпеки.
28.09.2025 11:46 Ответить
То є так, у людини може виникнути панічна атака, він міг бути у полоні чи під окупацією, і при оточенні його війсковими, це викликало таку реакцію тому що він це міг сприйняти за напад та спробу зробити йому шкоду.
28.09.2025 11:53 Ответить
То військовослужбовці,то тцк.Крутять,як хочуть.
28.09.2025 11:38 Ответить
Якщо ухилянти гірше кацапів, чому ви обрали 4 разового ухилянта президентом?
28.09.2025 11:40 Ответить
Щоб АРТЕМ мав про що спитати.
28.09.2025 11:53 Ответить
" Тєло мало 6+ років і всю повноту влади, контроль всіх і всього. Такого не мав ніхто за всі 30+ років. І за ці 5 років тєло не зробило нічого. Абсолютно нічого хорошого. Жодного хорошого, доброго, адекватного рішення чи дії.
Кривляння, самовозвеличення, п#здь@ж, сп#здь@ж і зрада. Та сама реальна, а не вигадана зрада. Не один раз і не в дрібницях.
Все, до чого тєло береться, все, до чого воно торкається перетворюється в лайно. І навіть небачений до цього масштаб національного піднесення і прагнення до боротьби тєло своїми діями і показною несправедливістю перетворило в те, що люди, які стояли в чергах до військоматів тепер ховаються по домівках, а військові, які воювали, отримували поранення тепер найбільші вороги з страшною абревіатурою ТЦК.
Десятки держав проводили мобілізації і тільки тєло змогло перетворити її на максимально уй@біщну, тупу і несправедливу процедуру...

Абсолютний деградант в усьому. Не знаю кого там чого "навчила" історія, але тєло продовжить свою місію з деградації.
28.09.2025 11:41 Ответить
тєло повинно понести справедливе покарання!
тєло повинно бути справедливо засуджено та отримати пожиттєво з конфіскацією по всьому світу!
тєло і співучасники!
28.09.2025 11:45 Ответить
нема відео - значить тцк *******.такий вердикт кабінету міністрів.
28.09.2025 11:42 Ответить
Чому військові не країну боронять, а в тилу вештаються по вулицях і документи у цивільних перевіряють? Якого роду військ ті військові?
28.09.2025 11:47 Ответить
Військові це мобілізовані цивільні.Ти ж засцяв стать військовим,то сиди і не варнякай.
28.09.2025 11:59 Ответить
Валерія Сушкова, перестаньте вертіти фактами, подавайте інформацію об'єктивно
28.09.2025 11:47 Ответить
Тю, вона за це грошенята отримує, а хто кого і нахіба....їй до ****
28.09.2025 11:58 Ответить
То є так, цікаво а де відос з двох або більш бодікамер?
28.09.2025 11:48 Ответить
Ухилянт на сьогодні це новостворена каста недоторканих, фізичну силу застосувати не можна, "посадити" не можна, але їм можна все щоб захистити своє хутро.
В ***** вони потрібні?
Позбавляти громадянства людей які не хочуть захищати свою країну. Нехай пишуть заявки в програму "Хачу жить" і на рашу .
28.09.2025 11:48 Ответить
Гарно ви описали ухилянтів з ТЦК .
28.09.2025 11:49 Ответить
так піди в нічний клуб і розкажи це мажорам.тобі разом з тцкашніками їбло розібють і поліція не втручатиметься.це ж не комбайнери з будівельниками.
28.09.2025 11:50 Ответить
а то ти не з тих мажорів?
28.09.2025 12:11 Ответить
це щось міняє в системі що створив боневтік ?
28.09.2025 12:26 Ответить
так, система гнила, але при боневтіку і з-за влади ЕрЗе з слугами уродів кращої бути не може за визнченням; але фронт елементарно потребує живої сили, бо там діри, через які заходить ворог.
28.09.2025 12:37 Ответить
Максим #609550 Ухилянт на сьогодні це новостворена каста недоторканих.....

Сказав ухилянт - тцкун
28.09.2025 11:59 Ответить
Погоджуюсь з паном Максимом, дійсно, всі ці ухилянти - держчиновники, поліцаї, судді, прокурори, митники, бебешники, депутати всіх штибів та рангів, медіашлюхи, та й самі тцкуни вже давно перетворились на касту недоторканих!
28.09.2025 12:06 Ответить
Перевіряти документи має право тільки поліція а не тцкшники.
28.09.2025 11:51 Ответить
Не розумію щенячої радості.Збив ухилянт 2-х працівників тцк.В залежності від тяжкості травм-або адмінка з чималим штрафом і втрата прав,або кримінальна відповідальність.В любому випадку за кермо вже не сяде,а тцкшники такого не забудуть і помандрує воно до навчального центру.
28.09.2025 11:55 Ответить
Приблизно так, а цей оповіщун отримав хоча б догану?
28.09.2025 11:56 Ответить
діди у трунах перевертаються від того У ЩО перетворилося славне місто Тернопіль! місцева мразота замість побиття москалів воліє ховатися від мобілізації і у своїй ссиклівості "звинувачувати" ТЦК!
28.09.2025 12:02 Ответить
в м.Старий Самбір начальник тцк неодноразово звинувачений в аферизмі,до війська ніякого відношення не мав.Невже немає достойного воїна з пораненням чи ампутацією? прізвище клоуна цінкевич микола
28.09.2025 12:06 Ответить
Навала ухилянтів на цю гілку...
28.09.2025 12:09 Ответить
нині це це "привілейований" клас в Україні - всі закони зобов'язують захищати їхні "права" і їм дозволено хезати на свої ОБОВ'ЯЗКИ з великої дзвіниці!
28.09.2025 12:15 Ответить
Да всім притомним людям насрати на думки анонімів в інтернеті... 😁😁🫡
28.09.2025 12:21 Ответить
у "притомних" як ти, я б настійно рекомендував компітентним органам уважно перевіряти айпіадресу!
28.09.2025 12:29 Ответить
Ну перевірили і що далі? 🤣🤣 Боже, як я люблю реготіти з тутешніх посполитів. Ще й типове кацапське хамство - "тикати" незнайомим людям. Перед Максим Бужанським будете ноги обссикати та стояти мовчки, а тут я герой 😁😁😁
28.09.2025 12:43 Ответить
Почитай статтю «https://spektrnews.in.ua/news/gnil-yaku-b-l-she-ne-prikri-v-yna-the-economist-pro-zelens-kogo---vladislav-sm-rnov/178786#gsc.tab=0 Гниль, яку більше не прикриє війна». І там є абзац, який прямо твердить, що один з елементів гнилі - це ти, типовий 73/43%зебіл.

І всім іншим також рекмендую цю статтю.
28.09.2025 12:45 Ответить
Ну так ти ж своїм голосуванням та агітацією в 2019-му і надав права цим привілейованим. Ну, як? хуженебудет? Чи ще є пару метрів перед прірвою?
28.09.2025 12:41 Ответить
вистачить демагогії! подивися РЕЗУЛЬТАТИ голосувань за закон про "мобілізацію"! подивися ХТО і СКІЛЬКИ тисяч(!) "поправок" насував у цей багатостраждальний "закон"! поки ми один одного будемо за чуби тягати показуючи один на одного пальцем, рознімати нас будуть вже буряті!
28.09.2025 12:47 Ответить
Згадалось...

Нетверезий працівник ТЦК скоїв кілька ДТП та тікав від поліції у Тернополі.
Джерело: https://censor.net/ua/v3574711
28.09.2025 12:10 Ответить
А нарік теж виходить військовий
28.09.2025 12:10 Ответить
1. Особисто мені контингент, що служить в ТЦК, теж не подобається. Бойових там практично нема.
Бо бойові в ТЦК вкрай рідко переводяться. Куди завгодно, але не в ТЦК. Для обмежено придатних купа інших вакансій.
Іншими словами, загальна думка тих, хто воює - переводиться дослужувати саме в ТЦК - западло.
Самому ж буде неприємно бачити навколо себе тих тилових штафірок.

2. Ухилянти. Шо ж ви за істоти такі? 3,5 років не можу зрозуміти - як можна так жити і себе ще й виправдовувати?
Якби я не міг мобілізуватися (за станом здоров'я, за станом здоров'я рідних, чи був супер-профі заброньованим цінним спеціалістом в критичній галузі) - щовечора б гриз собі лікті та переживав за те, що я чмо. Та спився б, напевно.
Бо не можна.
Бо війна.
Бо ти Чоловік.

Як ви з цим живете, не уявляю..
28.09.2025 12:14 Ответить
не спокушайтеся - поставлять до ТЦК 100% фронтовиків, фекальні маси ухилянтів завтра скажуть "не таке" ТЦК!
28.09.2025 12:19 Ответить
Навіщо ви знову пишете цей потік свідомості? З вас вже весь форум регоче
28.09.2025 12:19 Ответить
Все, що залишається - ховатися по хатах, не виходити на вулицю, щоб не загребли, самостверджуватися під анонімними ніками на Цензорі, щоб "пореготати" над тими, хто воює.
28.09.2025 12:21 Ответить
Так це ви по хатах ховаєтеся, самі про це писали))) А, я забув: воює один Боянов. Інших військових не існує. І спорядження і зброя і обладнання, яким користується Боянов, не в тилу виготовляють, а воно в само в лісі виростає
28.09.2025 12:26 Ответить
Ключове слово - живуть.
28.09.2025 12:27 Ответить
Дуже цікаво. Що ж таке могло там статись, наїхав аж на двох військових після того як вони його спинили. Чим наїхав?
28.09.2025 12:22 Ответить
Ладно ти жлобишся проіндексувати раз на три роки "зарплати", ладно жлобишся хоч частково на контрактників. Але терміни служби, наприклад 1 рік служби 1 рік відстрочки для бойових і 2 -1 для тилових ти міг зробити? Відпустки збільшувати міг?
Зробив з армії рабство від якого всі шарахуються, ховаються і біжать. Все лихо йде від недоумка безталанного обдовбаного президента
28.09.2025 12:25 Ответить
давай половину Армії додому відпустимо, а замість них ХТО воюватиме?? мій син у лютому буде три роки як мобілізований! він ЧИМ "гірше" того тернопільського бидла? ЧОМУ мобілізовані повинні згнити в окопах, а в цей час мразота повинна сидіти в нічних клубах Тернопиля та посилати нахер людей, які вимагають їхньої мобілізації??
28.09.2025 12:36 Ответить
ФСБшні слимаки в жОПі зумисно створюють ситуацію для конфліктів і негативного ставлення до працівників военкоматів. Повністю саботують Закон про постановку на військовий облік. Чому на можна поставити блок пости і перевірити у чоловіків призовного віку документи про постановку на військовий облік, номер телефону і адресу проживання. Немає документа,--автомобіль на штрафплощадку і повертати після документа що засвідчує військовий облік.
28.09.2025 12:41 Ответить
 
 