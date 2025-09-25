69 погибших и 99 травмированных: прокуратура раскрыла дела о ДТП, расследование которых "висело" годами, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибли 69 человек, из них - 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшую неделю во всех 178 делах объявлены подозрения:

159 подозрений водителям по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения;

18 подозрений водителям в состоянии алкогольного опьянения - ст. 286-1 УК Украины;

1 подозрение по ст. 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;

1 подозрение по ст. 288 УК Украины - нарушение правил, касающихся безопасности дорожного движения.

Кравченко отметил, что главные причины смертельных ДТП - нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.

"Эти дела годами оставались без подозреваемых, судов и приговоров. Такого больше не будет", - заверил Генеральный прокурор.

Теперь, по его словам, все 178 производств находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и руководителей областных прокуратур.

