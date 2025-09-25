РУС
69 погибших и 99 травмированных: прокуратура раскрыла дела о ДТП, расследование которых "висело" годами, - Кравченко

Генпрокурор: объявлены подозрения по 178 делам о смертельных ДТП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибли 69 человек, из них - 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшую неделю во всех 178 делах объявлены подозрения:

  • 159 подозрений водителям по ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения;
  • 18 подозрений водителям в состоянии алкогольного опьянения - ст. 286-1 УК Украины;
  • 1 подозрение по ст. 287 УК Украины - выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;
  • 1 подозрение по ст. 288 УК Украины - нарушение правил, касающихся безопасности дорожного движения.

Кравченко отметил, что главные причины смертельных ДТП - нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.

"Эти дела годами оставались без подозреваемых, судов и приговоров. Такого больше не будет", - заверил Генеральный прокурор.

Теперь, по его словам, все 178 производств находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и руководителей областных прокуратур.

потужний пердь.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:21 Ответить
То й перестань пердіти
показать весь комментарий
25.09.2025 16:34 Ответить
"За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах призначено винних та оголошено підозри:" Джерело: https://censor.net/ua/n3576154
показать весь комментарий
25.09.2025 16:25 Ответить
Швидше за все ВИЗНАЧЕНО, а не призначено. Навіть в прокурві нема таких йолопів, щоб відкрито заявляти, що винуватих ще до суду хтось визначає. Цей Руслік не дуже схожий на йолопа.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:41 Ответить
Чому ген прокурор не вказав --хто винуватий ,що справи не розглядались Наскільки я памятаю президент говорив,що попередні прокурори були на 100% його Сказав А то говори і Б Логічно було б вказати винуватців в приховувані злочинів і винесення їм підозри в кримінальному злочині Сотні родичів ждуть роками на винесення справедливого вирку за смерть їхніх близьких Це ж скільки бобла взяли прокурори від злочинців і тормозили справи.
показать весь комментарий
25.09.2025 16:27 Ответить
Так тоді ж доведеться розповісти, які тони бабла за цей час отримала мусорня різного роду та всілякі експерди?
показать весь комментарий
25.09.2025 16:36 Ответить
імітація кипучої діяльності аби відвернути увагу від друзяк презЗЕдента
показать весь комментарий
25.09.2025 16:42 Ответить
 
 